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Emekli mühendis kazdırdığı çukura düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 19:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesi Burmahancı Mahallesinde Antalya Köy Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevinden emekli olan makine mühendisi 75 yaşındaki İsmail Durukan evinin bitişiğindeki su dolu çukura düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.Olay, saat 12.30 sıralarında Burmahancı Mahallesinde meydana geldi.

Antalya’nın Serik ilçesi Burmahancı Mahallesinde Antalya Köy Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevinden emekli olan makine mühendisi 75 yaşındaki İsmail Durukan evinin bitişiğindeki su dolu çukura düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Burmahancı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait evinin yanına soğuk hava deposu yapmak için çukur açan Durukan, çukurdaki su birikintisine düşerek hayatını kaybetti. İsmail Durukan bugün evine çağırdığı su tesisatçısı Mehmet Akın, evinin bitişiğinde içme suyu borusu yaptığı sırada olayı görerek durumu Jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri su dolu çukurun yaklaşık 4 metre olması üzerine Antalya İl Jandarma komutanlığından Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerini çağırdı.
Olay yerine gelen su altı timi, Durukan’ı düştüğü çukurdan cansız bedenini çıkardı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı yaptığı incelemenin ardından Durukan’ın cenazesini otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Emekli mühendis kazdırdığı çukura düşüp öldü

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