Emekli öğretmen dehşeti! Eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü

Dehşete düşüren olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Bayatlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre Basri Yılmaz, aynı köyde yaşayan, eski eniştesi emekli öğretmen Halil İbrahim Bayrak'ın evinin bahçesine geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bayrak, av tüfeğiyle eski kayınbiraderi Basri Yılmaz'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin kontrolünün ardından Yılmaz'ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Halil İbrahim B., olayın ardından jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)





