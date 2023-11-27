HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emekli öğretmen dehşeti! Eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü

Emekli öğretmen dehşeti! Eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü

27.11.2023 11:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde eski eniştesi emekli öğretmen Halil İbrahim B. tarafından av tüfeği ile vurulan Basri Yılmaz, hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen dehşeti! Eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü

Dehşete düşüren olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Bayatlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre Basri Yılmaz, aynı köyde yaşayan, eski eniştesi emekli öğretmen Halil İbrahim Bayrak'ın evinin bahçesine geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

f4b159ebb8eb03706a48c480d8e02177

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bayrak, av tüfeğiyle eski kayınbiraderi Basri Yılmaz'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

c37b60df46bb590aa9295a43edf75a2c

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin kontrolünün ardından Yılmaz'ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Halil İbrahim B., olayın ardından jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya tarafından arananlar listesine alındıRusya tarafından arananlar listesine alındı
Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!
Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji'den önemli açıklamaBu kış nasıl geçecek? Meteoroloji'den önemli açıklama
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale
En Çok Okunan Haberler
Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey...

Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey...

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

Sosyal medyada dikkat çeken detay! AK Partili o iki isim...

Sosyal medyada dikkat çeken detay! AK Partili o iki isim...

Öfkeli kadın dehşet saçtı: 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Öfkeli kadın dehşet saçtı: 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Paylaşım gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Paylaşım gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.