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Emekli polis kanlar içinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 21:26 | Son Güncelleme

Samsun’da emekli polis memuru deniz kenarında tabancayla kendini vurarak intihar etti.

Emekli polis kanlar içinde bulundu

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Palmiye Cafe sahilinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yaklaşık 1.5 yıl önce emekli olduğu öğrenilen Ali Sofu (57) girdiği bunalım sonucu tabancayla kafasından kendini vurarak intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşlar denize yaklaşık 4 metre mesafede kumsalda bir kişinin yattığını fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yarine giden 112 Acil Servis ekipleri Ali Sofu’nun hayatını kaybettiği tespit etti. Polis Ali Sofu’nun tabanca ile intihar ettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun emekli polis intihar

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