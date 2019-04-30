Emekli polisler arasında silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de emekli polisler arasında çıkan silahlı kavgada, polislerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi'nde bir iş merkezindeki farklı iş yerlerinde çalışan emekli polis memurları Tarık İ. ile İlhan V, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Tarık İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İlhan V. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, iş merkezinin girişini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

