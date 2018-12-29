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Emekli uzman çavuş, kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüş (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 18:13 | Son Güncelleme

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine Haberimizde eşiyle birlikte öldürüldüğü yazan Nesrin Cengiz'in adını Belkıs Cengiz olarak düzeltiyoruz.

Emekli uzman çavuş, kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüş (2)

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine
Haberimizde eşiyle birlikte öldürüldüğü yazan Nesrin Cengiz'in adını Belkıs Cengiz olarak düzeltiyoruz. Nesrin Cengiz'in ölen Taner Cengiz'in annesi olduğu öğrenildi.

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YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
İzmir'in Bergama ilçesinde, emekli uzman çavuş Ali Rıza Avcı'nın, tabancayla öldürdüğü kardeşi Belkıs Cengiz ve eşi Taner Cengiz için bugün ikindide Bergama Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene Cengiz çiftinin yakınları ve sevenleri katıldı. Çifti için ayrı ayrı kılınan namazın ardından cenazeler, Taner Cengiz'in Gaziosmanpaşa Mahallesi, Pir Sultan Abdal Caddesi'ndeki baba evine getirildi. Cenazeler evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Nesrin Cengiz, oğlunun ve gelinin tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Fenalaşan anne Nesrin Cengiz, yakınları tarafından kucaklanıp, eve götürüldü. Burada, yüzü yıkanan Cengiz, kendine geldi. Evin önünde hellalik alınmasının ardından cenazeler ilçe mezarlığına götürülüp, yan yana toprağa verildi.
KARDEŞİNİ ARAYIP TAŞICAĞINI SÖYLEMİŞ'
Yaşamını yitiren Taner Cengiz'in olaydan bir saat önce İstanbul'da yaşayan kız kardeşi Yeliz Cengiz'i arayıp, "Bıktım artık. Yine kayınbiraderimle kavga ettik. Bu gidişle ya o beni ya da ben onu öldüreceğim. En kısa zamanda ev kiralayıp, başka bir yere taşınacağım" dediği öğrenildi. Öte yandan olayda kızı Belkıs Cengiz ölümü, oğlu Ali Rıza Avcı'nın ise cezaevine girmesiyle yalnız kalan Saadet Avcı'nın (83) devlet tarafından huzurevine yerleştirileceği öğrenildi. Saadet Avcı, kızının yaşadığı evin üst kadında oğlu Ali Rıza Avcı ile birlikte oturuyordu.
Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)

FOTOĞRAF

Emekli uzman çavuş, kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüş (2)Emekli uzman çavuş, kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüş (2)Emekli uzman çavuş, kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüş (2)Emekli uzman çavuş, kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüş (2)

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