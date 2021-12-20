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  4. Emekli ve memur zammında son dakika! Kabinede kritik konu: Yüzde 40 zam masada

Emekli ve memur zammında son dakika! Kabinede kritik konu: Yüzde 40 zam masada

20.12.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2022 emekli ve memur maaşlarının ne kadar olacağı merakla beklenirken, yılın son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanıyor. Kritik toplantıda emekliler için yüzde 40'lık zam oranının masaya yatırılacağı konuşuluyor. Kritik toplantıda dolar, euro, altın fiyatlarındaki yükseliş ve Merkez Bankasının müdahaleleri ile sonuçları da ana gündem maddelerinden olacak. İşte yılın son Kabine toplantısıyla ilgili tüm detaylar...

Son dakika: Emekli ve memur zam zamlarıyla ilgili gözler yılın son Kabine toplantısına çevrildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışın ardından memur ve emeklilerde beklenti yükselirken, bugün yapılacak Kabine toplantısında maaş zammı düzenlemesinin masaya yatırılması bekleniyor. Kulislerde emekliler için yıllık yüzde 40'lık bir zam oranı konuşulurken, alınacak karar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayacak toplantıda ayrıca dolar, euro ve altın fiyatlarındaki yükseliş ve Merkez Bankasının müdahaleleri ile sonuçları en önemli gündem maddesi olacak. İşte Kabine toplantısında masada olacak sıcak gündem maddelerine ilişkin son dakika detayları...

YILIN SON KABİNE TOPLANTISI

Merkez bankasının aralık ayında dövize uyguladığı 5 müdahale ve sonuçları değerlendirilecek. Kur dalgalanmalarını bahane ederek aşırı fiyat artışına giden fırsatçılar ve stokçularla mücadele de gündemde yer alacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI MASADA

Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Asgari ücret zammının ardından beklentiler artarken, emeklilere seyyanen yapılacak zam miktarı ve enflasyon farkı konuları da değerlendirmeler arasında. Kulislerde emeklilere yapılacak zammın yıllık yüzde 40'lara kadar varabileceği konuşuluyor.

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OMİCRON VARYANTI VE KORONAVİRÜS AŞILAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlardan sunum alacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın konusunda yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye'de de rastlanan ve hızlı bulaşıcı özelliği saptanan Omicron varyantına ilişkin ek önlemlerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

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TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Terörle mücadelenin kapsamlı olarak ele alınacağı toplantıda, güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar ile çetin kış şartlarında terörle mücadelede izlenecek yöntemler görüşülecek, gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak.

VE AFRİKA ZİYARETİ

İç ve dış gelişmeler ile bölgesel konuların değerlendirileceği toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da gerçekleşen Türkiye-Afrika zirvesinin sonuçlarını kabine üyeleriyle paylaşacağı ifade ediliyor.

KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapması ve kabine kararlarını açıklaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı
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Okuyucu Yorumları 66 yorum
Reis hiç kimseyi mağdur etmez herkese hak ettiğini verecek.
tabiii hiç şüphemiz yok elbet bizde hakedene hakettiğini seçimde vereceğiz sandığı dört gözle bekliyoruz
TEK REİS VAR ODA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.
versin vermesin biz onun kararlarından razıyız. Milleti için en iyisini yapmak isteyecektir.
Tuzun kurun elllemm..
kendısıde hak ettıgını sandıkta alacaktır hıc suphenız olmasın
@bekir_1931_haerh aylık kazancın ne merakettim,
Hadi oradan..
Sen halen bu kafadaysan çoktan doğuştan mağdur Doğmuşsun zaten.. Çok yazık sende insanın işte..
Sende mi Brutus. İnşallah hakettiginizi yukaridan bulursunuz
TVLERDEN SOĞIUTTUN, İNSAN GÖRMEKTEN NEFRET EDER HALE GELDİK.
asgari ücret devletin cebinden çıkmıyor...ama emekli ve memura devlet maaş veriyor...ben emekli olarak zamdan vazgeçtim normal maaşımı alabilsem razıyım...
vay be vay vay vay sen nasil bir insansin ya vayki vay vayki vay acliga alisiksin ha
niye normal emekli maaşını alamıyor musun???
bu yaptigin algı ne zaman alamadın maaşını...
Bazı kişiler alacaklarından vaz geçiyorlarmı

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