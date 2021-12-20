Emekli ve memur zammında son dakika! Kabinede kritik konu: Yüzde 40 zam masada

Son dakika: Emekli ve memur zam zamlarıyla ilgili gözler yılın son Kabine toplantısına çevrildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışın ardından memur ve emeklilerde beklenti yükselirken, bugün yapılacak Kabine toplantısında maaş zammı düzenlemesinin masaya yatırılması bekleniyor. Kulislerde emekliler için yıllık yüzde 40'lık bir zam oranı konuşulurken, alınacak karar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayacak toplantıda ayrıca dolar, euro ve altın fiyatlarındaki yükseliş ve Merkez Bankasının müdahaleleri ile sonuçları en önemli gündem maddesi olacak. İşte Kabine toplantısında masada olacak sıcak gündem maddelerine ilişkin son dakika detayları...

YILIN SON KABİNE TOPLANTISI

Merkez bankasının aralık ayında dövize uyguladığı 5 müdahale ve sonuçları değerlendirilecek. Kur dalgalanmalarını bahane ederek aşırı fiyat artışına giden fırsatçılar ve stokçularla mücadele de gündemde yer alacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI MASADA

Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Asgari ücret zammının ardından beklentiler artarken, emeklilere seyyanen yapılacak zam miktarı ve enflasyon farkı konuları da değerlendirmeler arasında. Kulislerde emeklilere yapılacak zammın yıllık yüzde 40'lara kadar varabileceği konuşuluyor.

OMİCRON VARYANTI VE KORONAVİRÜS AŞILAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlardan sunum alacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın konusunda yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye'de de rastlanan ve hızlı bulaşıcı özelliği saptanan Omicron varyantına ilişkin ek önlemlerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Terörle mücadelenin kapsamlı olarak ele alınacağı toplantıda, güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar ile çetin kış şartlarında terörle mücadelede izlenecek yöntemler görüşülecek, gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak.

VE AFRİKA ZİYARETİ

İç ve dış gelişmeler ile bölgesel konuların değerlendirileceği toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da gerçekleşen Türkiye-Afrika zirvesinin sonuçlarını kabine üyeleriyle paylaşacağı ifade ediliyor.

KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapması ve kabine kararlarını açıklaması bekleniyor.

