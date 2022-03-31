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Emekliler derneğinde "Pes" dedirten tezgâh! Maaş kartlarına el koymuşlar

31.03.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir emekliler derneğinde yaşananlar hayrete düşürdü. Aralarında şube başkanı ile genel sekreterin de olduğu 5 kişi, kredi çekemeyen dernek üyesi emeklileri, iş birliği yaptıkları kömürcüye yönlendirerek yüksek faizle borç para aldırdı. Gözaltına alınan derken yöneticilerinin, emeklilerin maaş kartlarına el koyduğu ve paranın bir kısmıyla borç ödediği, kalanını ise zimmete geçirdiği belirlendi.

Emekliler derneğinde "Pes" dedirten tezgâh! Maaş kartlarına el koymuşlar

Adana’da Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesindeki tezgâh ortaya çıktı. Aralarından şube başkanının da olduğu 5 kişi, emeklileri, iş yaptıkları kömürcüye gönderdi ve yüksek faizle borç para aldı. Dernek yöneticileri daha sonra emeklilerin maaş kartına el koyarak bir yandan borç ödedi, bir yandan da parayı zimmetine geçirdi...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticilerinin, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiası üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilere yönelik dün şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda Yüreğir Şube Başkanı A.Ç., genel sekreter A.B., sayman A.B., sekreter İ.Y. ile odun ve kömür satışı yapan bir firmanın işletmecisi Y.Y. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dernek üyesi emeklilere ait çok sayıda maaş kesinti belgesi, 21 emekli kimlik kartı ile alacak notlarının bulunduğu defter ve dijital materyal ele geçirildi.

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KREDİ ÇEKEMEYEN EMEKLİLERE YÜKSEK FAİZLİ BORÇ

Emniyete götürülen dernek yöneticilerinin, borçları nedeniyle kredi çekemeyen dernek üyesi emeklileri, iş birliği yaptıkları odun-kömür işletmecisine yönlendirip, yüksek faizle borç para aldırdıklarına, maaş kartlarına da el koydukları emeklilerin kömürcüye olan borçlarını taksit taksit ödeyip, ayrıca maaşlarının da bir bölümünü zimmetlerine geçirdikleri saptandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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2019'DA DA BENZERİNİ YAPMIŞLAR

Bu arada, 12 Ocak 2019'da da Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K., derneğin bazı yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları ile odun kömür satışı yapan bir firma sahibinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, benzer yöntemle emeklilere yüksek faizle borç aldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Şube Başkanı M.K., odun kömür satışı yapan firma sahibi F.K.'nın bir süre tutuklu kaldığı olayla ilgili yargılama sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Adana
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