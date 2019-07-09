Emine Erdoğan Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumunun açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, psiko-fiziksel yetersizliği bulunan bireylere yönelik yapılan TİKA Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumunun açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Saraybosna'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aramızdaki güçlü bağlar, elimizdekini paylaşma iştiyakı da veriyor. Özel eğitimde tecrübe paylaşma programı da bu güçlü arzunun mahsulüdür. İnanıyorum ki karşılıklı istifadeler ile bu dostluğu daha da büyüteceğiz. Ülkemizin dostluk eli TİKA, Milli Eğitim Bakanlığımız ile iş birliği halinde özel eğitim uygulamalarındaki yenilikleri Balkanlar'daki dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor."

Türkiye'de özel ihtiyaçları olan bireyler için yüksek farkındalıkla çalışmalar yapıldığını vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: