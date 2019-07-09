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Emine Erdoğan Bosna Hersek'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 13:01 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TİKA Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumunun açılışını yaptı - Emine Erdoğan: - "Ülkemizin dostluk eli TİKA, Milli Eğitim Bakanlığımız ile iş birliği halinde özel eğitim uygulamalarındaki yenilikleri Balkanlar'daki dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor" - "Güçlü toplum olmanın yolu, toplumun tüm bireylerinin kendini güçlü hissetmesinden geçer. Bu nedenle özel insanlarımızı toplumsal hayata katmanın yollarını arıyoruz"

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumunun açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, psiko-fiziksel yetersizliği bulunan bireylere yönelik yapılan TİKA Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumunun açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Saraybosna'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aramızdaki güçlü bağlar, elimizdekini paylaşma iştiyakı da veriyor. Özel eğitimde tecrübe paylaşma programı da bu güçlü arzunun mahsulüdür. İnanıyorum ki karşılıklı istifadeler ile bu dostluğu daha da büyüteceğiz. Ülkemizin dostluk eli TİKA, Milli Eğitim Bakanlığımız ile iş birliği halinde özel eğitim uygulamalarındaki yenilikleri Balkanlar'daki dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor."

Türkiye'de özel ihtiyaçları olan bireyler için yüksek farkındalıkla çalışmalar yapıldığını vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki bu onların en temel insan hakkıdır, fırsat eşitliğinin gereğidir. Güçlü toplum olmanın yolu, toplumun tüm bireylerinin kendini güçlü hissetmesinden geçer. Bu nedenle özel insanlarımızı toplumsal hayata katmanın yollarını arıyoruz. Onlar için istihdam alanları açıyoruz. İnanıyoruz ki en kalıcı yatırım eğitimdir. Bu bağlamda bu tecrübeleri Afrika'dan Balkanlar'a, tüm dost ülkelere de taşımaya gayret ediyoruz."

Emine Erdoğan, TİKA'nın, Bosna Hersek'te 8 özel eğitim okulu bünyesindeki 16 atölye ile sınıfın tadilat ve donanımını sağladığını hatırlatarak, "Böylelikle çocuklarımızı birçok açıdan geliştirebilirsek engelleri de aşmış oluruz. İnsan ruhuyla, kalbiyle, vicdanıyla insandır. Herhangi bir engel insanın içindeki bu çok yönlü potansiyeli öldüremez. Yeter ki biz zihinlerimizdeki prangaları çözelim, engelleri kaldıralım." değerlendirmesini yaptı.

Açılışta Emine Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç, Bosna Hersek Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanı Elvira Dilberoviç, TİKA Başkanı Serkan Kayalar eşlik etti.

Emine Erdoğan daha sonra Srebrenitsa anneleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

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bosna hersek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

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