Emine Erdoğan denize salmıştı! Carettalardan ilk sinyaller geldi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve dünyanın en güzel sahilleri arasında gösterilen Patara Sahili’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla çip (uydu izleme cihazı) takılarak denize salınan 3 caretta caretta ve 1 yeşil deniz kaplumbağasının (Chelonia mydas) mavi sulardaki yolculuğu izlenmeye başlandı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) uzman ekibi tarafından tedavi edildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle çip takılan, 'Belkıs', 'Patara' ve 'Likya' isimleri verilen ergin carettalar ile 'Kaş' ismi verilen genç yeşil deniz kaplumbağasından bugün ilk sinyaller Patara açıklarından geldi.

DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, üç caretta ve bir yeşil deniz kaplumbağasının Kaş, Kalkan ve Patara bölgelerinden yaralı olarak bulunduğunu ve merkeze getirildiğini söyledi.

Tedavilerinin 2-4 aylık süreçlerde tamamlandığını anlatan Prof. Dr. Kaska, “Likya'da pervane kesiği sonucu kabuğunda kırık vardı. Patara'da misina dolanması ve olta yutması. Belkıs ise aşırı parazitlenme ve halsizlik sorunu nedeniyle gelmişti. Kaş'ta olta ve misina yutması vardı. Tedavileri yaklaşık 2-4 ay sürdü ve dün denize salındılar" dedi.