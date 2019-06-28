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Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katıldı - Emine Erdoğan: "G20 Zirvesi resmi eş programında Japonya First Lady'si Akie Abe ev sahipliğinde Kyoto Tofuku-ji Tapınağında devlet başkanlarının eşleriyle bir araya geldik. Bu vesileyle ülkenin en eski tapınaklarından birini ziyaret etmekten memnuniyet duydum"

OSAKA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katıldı.

Japonya First Lady'si Akie Abe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Arjantin, Kanada, İspanya, Avustralya, Güney Kore, Fransa, Endonezya, Japonya, Singapur, Şili devlet başkanlarının ve bazı uluslararası kurumların başkan eşleri de hazır bulundu.

Osaka Doğu Bahçesi'nde geleneksel Japon çay töreni ile karşılamanın ardından Abe Akie, devlet başkanı eşlerini göletteki balıklara yem vermeye davet etti.

Lider eşleri daha sonra Kyoto'da Tofuku-ji Tapınağı'nı ziyaret etti. Budist rahip tarafından karşılanan lider eşleri, Tsuzumi davul performansını izledi.

Tapınak ziyaretinin ardından lider eşleri öğle yemeğinde bir araya gelerek, samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, programın ardından lider eşleriyle aile fotoğrafında yer aldı.

Twitter hesabı üzerinden resmi eş programına ilişkin paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "G20 Zirvesi resmi eş programında Japonya First Lady'si Abe Akie ev sahipliğinde Kyoto Tofuku-ji Tapınağı'nda devlet başkanlarının eşleriyle bir araya geldik. Bu vesileyle ülkenin en eski tapınaklarından birini ziyaret etmekten memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında programa ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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