HABER

Emine Erdoğan, Sırbistan'da restore edilen çeşmenin açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TİKA tarafından restore edilen Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi'nin açılışına katıldı

BELGRAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi'nin açılışını yaptı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve TİKA tarafından restore edilen 441 yıllık çeşmenin açılışına katıldı.

Ayrıca Emine Erdoğan, Kalemeydan'da, Sırbistan'ın ilk kadın mimarı Jelisaveta Nacic tarafından 1903 yılında inşa edilen ve yine TİKA tarafından restore edilen Küçük Merdivenler hakkında da bilgi aldı.

Türk Haftası Programı'nda sergilenen Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi'ni gezen Emine Erdoğan, 1948'de kurulan bitkisel çay ve kremler üreten Bitkisel İlaçlar Enstitüsünde çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

Programlarda Emine Erdoğan'a, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Vucic, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Vekili Serkan Kayalar ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de eşlik etti.

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Mustafakemalpaşalılar en lezzetli festivalde yarışacakMustafakemalpaşalılar en lezzetli festivalde yarışacak
İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası 10 okul boşaltılacakİstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası 10 okul boşaltılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sırbistan Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 10 okulun boşaltılacağını açıkladı

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası 10 okul boşaltılacak

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kamuflajları giydi: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi!

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.