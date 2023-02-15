Emine öğretmen 201. saatte büyük sevinç yaşatmıştı! Bakan Özer coşku dolu o anları paylaştı: "Sınıflarımıza dönecek, öğrencilerine kavuşacak..."

Depremin üstünden 200'den fazla saat geçtikten sonra dahi umutlar tükenmedi, devam eden arama-kurtarma çalışmaları sonuç verdi. 201. saatte kurtarılan Emine öğretmeni kurtaran ekiplerin sevinci de görülmeye değerdi. O anları Bakan Mahmut Özer sosyal medya hesabından paylaştı.

201. SAATTE DE ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ!

Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaştı.

9. GÜNDE KURTARILDI

Ekipler, okul öncesi öğretmeni olduğu belirtilen Akgül'ü depremin ardından 9'uncu günde enkazdan kurtardı.

Ambulansa konulan Akgül, helikopterle Adana'ya sevk edilerek Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

"EZİLME SENDROMUNA PEK UĞRAMAMIŞ"

Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, gazetecilere, acil servise getirilen Akgül'le ilgili ilk değerlendirmelerini yaptıklarını söyledi.

Emine Akgül'ün sağlık durumu hakkında bilgi veren Çetinkünar, "Bugüne kadar enkaz altında kalmasına rağmen ezilme sendromuna pek uğramamış. Açlık ve susuzluğun verdiği doku kaybından dolayı muhtemel bir böbrek yetmezliği olacaktır. Yoğun bakımda hastamızı takip edeceğiz." dedi.

BAKAN ÖZER O ANLARI PAYLAŞTI! "ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞACAĞI GÜNLERE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Emine öğretmenin kurtarıldığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Umut Hep Var… Emine Öğretmen’imiz enkazdan tam 201 saat sonra kurtarıldı. Sınıflarımıza yeniden döneceği, öğrencilerine kavuşacağı günlere de şahitlik edeceğiz hep birlikte…"

