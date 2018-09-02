Rap dünyasının en popüler ve saygın insanlarından biri olan Eminem, Venom filmine özel bir şarkı hazırladı. En son geçtiğimiz sene ''Revival'' albümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Eminem, bu kez farklı bir albüm ile hayranlarının karşısında. Bu sefer ki albüm ise diğerlerinden biraz farklı.
En dikkat çeken parçalarından biri olan ''Kamikaze'' şarkısı ile ABD Başkanı Trump'a göndermeler yapan Eminem, şarkısında açıkça Trump'un ajanlarının kendisiyle görüştüğünü dile getiriyor. Bunun yanı sıra albüme eklenen özel bir şarkı da mevcut.
Tom Hardy'nin başrolü üstlendiği Venom filmi birçok kesim tarafından merakla bekleniyor. Yayınlanan son fragmanları ile hikayeyi açıklığa kavuşturan yapımcılar, bakalım Venom filmi ile ne kadar başarılı olabilecekler.
Eminem'den Venom filmine özel şarkı!
Video için burayı tıklayınız.
Eminem'in yeni albümünde yer alan şarkıların tam listesi ise şu şekilde;
“The Ringer”
“Greatest”
“Lucky You”
“Paul – Skit”
“Normal”
“Em Calls Paul – Skit”
“Stepping Stone”
“Not Alike”
“Fall”
“Kamikaze”
“Nice Guy”
“Good Guy”
“Venom”
Venom şarkısına yukarıdaki tarayıcı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Teknolojioku
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