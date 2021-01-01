Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı

Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, Feshane Otoparkı Bahçesinde düzenlenen törenle açıldı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, Akşener'in konuşmasındaki "İstanbul'un, Türkiye'de yaşayan tüm kadınlar için yaşanabilir, nefes aldıkları bir kent olmasını sağlamanızı istiyorum." sözlerine ithafen, bu talebin çalışma arkadaşları tarafından emir olarak telakki edileceğini söyledi. Yeri geldiğinde kadınlar için çok güzel sözler edildiğini, inançlarında da öyle olduğunu, cennetin anaların ayakları altında olduğunun da bilindiğini belirten Kılıçdaroğlu, "O zaman kadına yönelik şiddet neden? Neden öldürülüyor kadınlar? Neden şiddete uğruyor kadınlar?" ifadelerini kullandı. 'BERABER HUZUR İÇİNDE YAŞAYABİLİRİZ' "Belki toplum olarak eğitilmemiz lazım. Hırslarımıza, öfkelerimize biraz gem vurmamız lazım." diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye aslında dünyanın en güzel ülkesi. O güzel yerlerden birisi şurada, beraberiz burada, Haliç'in kıyısındayız. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'da Haliç'teyiz. Dünyanın en güzel merkezlerinden birisindeyiz. Bu güzel merkezde hepimiz barış içinde yaşayabiliriz. Kavgasız yaşayabiliriz. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Kimliklerimiz farklı olabilir. İnançlarımız farklı olabilir. Yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama bayrağımız bir, vatanımız bir. Beraber huzur içinde yaşayabiliriz." şeklinde konuştu.

CHP'li belediye başkanlarına, "Siz CHP'nin değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bunu rahatlıkla ifade ediyorum. Neden? Onlar eğrisi doğrusuyla bir mirası devraldılar. İstanbul'u Ankara'yı yönetiyorlar, diğer 11 büyükşehirde yönetiyorlar arkadaşlarımız. Onlara söylediğim şuydu; 'Asla şikayet etmeyeceksiniz.' Engel çıkaracaklar doğru. Dünyanın engelini çıkarıyorlar o da doğru. Ama belediye başkanları bütün engelleri aşma azim ve kararlılığını göstereceklerdir. Bu azim ve kararlılığı gösterenlerden birisi de karşımızda oturan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız."

Belediye başkanlarının düşük faizle kredi bulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın belediye başkanları, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aldığı faiz oranlarının, borç alırken ödeyeceği faiz oranının altında bir faizle kredi buluyorlar. Çünkü güven duyuluyor, çünkü şeffaf, çünkü her şey açık. Dolayısıyla bu güvenin sürdürülmesi çok önemli ve bu güveni arkadaşlarımız sürdüreceklerdir. Ben buna kesinlikle inanıyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının tüm ihaleleri kamuya açık yapmalarının, her kuruşun hesabını vermelerinin, belirli aralıklarla toplumu bilgilendirmelerinin çok önemli ve değerli olduğunu belirtti. 'LÜTFEN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA HİÇBİR ENGEL ÇIKARMAYIN' Merkezi hükümetten belediyelere yönelik eleştirilerin de zaman zaman geldiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, her eleştiriyi dikkate almak gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Bir yanlış varsa toplumun o çerçevede bilgilendirilmesi lazım ama ben merkezi hükümetten şunu beklerim: İstanbul'a ihanet edildiği söylendi, en yetkili kişi tarafından, 'Biz İstanbul'a ihanet ettik' cümlesi kullanıldı. Şimdi ben şunu ifade etmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, İstanbul'un bağrına saplanan o ihanet hançerini çekip çıkartmak istiyor. Dolayısıyla merkezi hükümetten şunu bekliyorum; lütfen belediye başkanlarımıza hiçbir engel çıkarmayın, bırakın onlar kente hizmet etsinler. Daha da önemlisi, İstanbul bir beton ormanına dönüştü. Hak etmiyor İstanbul bir beton ormanını... Yeşillik görmek istiyoruz. Bazı belediyelerde kişi başına düşen yeşil alan sayısı 1 metre. Normalde 14-15 metre olması lazım. Peki, burada yaşayan insanların camdan bakınca bir ağaç görmeye hakları yok mu? Bir kuş görmeye hakları yok mu? Temiz bir hava görmeye hakları yok mu? Kent düzelecek. Yaşanabilir bir kent yapılacak. İstanbul'da diğer yerlerde ve beton ormanından doğal ormana doğru, ağaca doğru, çiçeğe doğru, bütün yaşayan canlılar için kent yaşanabilir olmak zorunda. Bu yapılacak. Dolayısıyla merkezi yönetim engel çıkarmadığı takdirde daha hızlı yapılacak. Engel çıkarılırsa yine yapılacak. Hiçbir engel ağacı ve doğayı sevmemize engel olmamalı".

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çocukların parklarda oynaması ve temiz havada olması gerektiğini belirterek, "Bütün çocuklarımız güzel bir ortamda yaşamlarını sürdürmeliler ve anneler de çocuklarını, 'Çocuğum, kızım, oğlum akşam eve huzur içinde dönecek. Parkında oynuyor arkadaşlarıyla beraber.' diyebilecek." ifadelerini kullandı. İstanbul'a bugün yağmur yağdığı için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, çiftçinin de yağmur beklediğini anlattı. Güneşin yağmurla birlikte daha güzel olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, toprağın bereketi için yağmura ihtiyaç olduğunu söyledi. "Belediyeler liyakat sistemi dediğimiz olguya büyük önem veriyorlar. İşin ehlini oraya getirerek o iş en kolay, en pratik, en düşük maliyetle ve en güvenceli şekilde nasıl sonuçlanabilir bunun çabası içindeler." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu da çok önemli bir şey. Çünkü liyakat dediğimiz olay aslında devletin temelini oluşturur çünkü bu aynı zamanda adalet demek. Adaleti de sağlamış oluyoruz. İşin ehlini getirdiğiniz zaman orada savurganlık bitmiş oluyor, zaman kazanmış oluyoruz, işler daha güzel yapılmış oluyor, işler güvenceli bir şekilde yerine getirilmiş oluyor." şeklinde konuştu.

AKŞENER: MİLLET İTTİFAKI'NIN BELEDİYE BAŞKANLARINDAN MEMNUNUZ Yeni yılın ilk gününde kendisini açılış törenine davet eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden Akşener, 2021 senesinin tüm Türkiye'ye mutluluk ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Bugün bir mutluluk yaşadıklarını belirten Akşener, şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu ile bu Millet İttifakı'nı kurmasaydık, bugün bu hizmet kaça mal olacaktı, bitmiş olacak mıydı? Siz bu güzel hizmetleri yaparken ülkemize bu birlikteliğin nasıl fayda sağladığını gösteriyorsunuz. Ne denmişti? 'İstanbul kazanılamaz', kazanıldı. 'Hizmet edemez', ediyorsunuz. 'Para bulamaz.' Beyler tefeci faizi ile borçlanırken siz değeri üzerinden kredi buluyorsunuz." Ekonominin ve hizmetin en önemli unsurunun güven olduğunu anlatan Akşener, "Tüm engellemelere rağmen bulduğunuz kaynakların usulüne uygun ve imkan ölçüsünde olduğunu hep beraber görüyoruz." ifadelerini kullandı. Akşener, İstanbul'da sosyal yardımların insanları tahkir etmeyecek şekilde yapıldığını belirterek, buna kendisinin şahit olduğunu söyledi.

Yardım yapılan insanların afişe edilmediğini dile getiren Akşener, "O kadar güzel işler oluyor ki bunun neticesi Millet İttifakı'nın oluşturulmasıdır. Millet İttifakı'nın belediye başkanlarından memnunuz. Biz sizlerden razıyız, Allah da sizlerden razı olsun. İstanbullu sizden ve ekip arkadaşlarınızdan razı olsun." diye konuştu. 'İSTEDİĞİMİZ KADAR BAĞIRIP ÇAĞIRALIM ANKARA'DAKİLER DUYMUYOR' Kadın cinayetlerine değinen Akşener, "Bir günde 3 kadın katledildi bu ülkede. İstediğimiz kadar bağırıp çağıralım Ankara'dakiler duymuyor. Başkanım sizden İstanbul'a başka bir vizyon daha koymanızı istiyorum. İstanbul'un, Türkiye'de yaşayan tüm kadınlar için yaşanabilir, nefes aldıkları bir kent olmasını sağlamanızı istiyorum. İstanbul'da bir kadının, akşam üstü karanlıkta işinden çıktığı takdirde evine giderken saldırıya uğramayacağından emin olmasını istiyorum. Bir kadın elektrik direklerinden sönen ampuller sebebiyle kalbi ağzında evine yürümek zorunda kalmasın istiyorum. İstanbul'a bir başka şehirden otobüsten, trenden, nereden inerse insin bir kadının İstanbul'a geldiğinde derin bir nefes almasını istiyorum. Buna başaracağınıza inancım tamdır. " ifadelerini kullandı.