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-  EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIK EKMEK TEKNESİ İÇİN "YÜRÜTMEYİ DURDURMA" KARARI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 13:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera : Ali ABLAY- Buğra BENLİOĞLU, İSTANBUL, DHA İstanbul 4.

Haber-Kamera : Ali ABLAY- Buğra BENLİOĞLU, İSTANBUL, DHA
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Eminönü'ndeki balık ekmek teknelerinden birinin sahibinin yaptığı başvuru üzerine "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti. Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi, teknelerden biri için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Diğer 2 tekne içinde benzer karar beklendiği kaydedildi.

"EMSAL KARAR OLACAKTIR BU"
Tarihi Eminönü Balık Ekmek Turizmi Kooperatifi Başkanı ve 3 nolu teknenin sahibi Arif Hikmet İlke , "Yargı sürecinin başlangıcıdır bu. İBB tahliye edilmek için kaymakamlık ve emniyete yazı yazıyor. Kaymakamlık hukuksal olarak işletmeye bir ek süre veriyor, 1 ila 3 gün arasında oluyor bildiğim kadarıyla. Biz tahliye yazısının aldıktan sonra kooperatifimize bağlı 3 tekne, farklı 3 avukatla müracaatta bulundu. Her teknenin avukatı farklı çünkü. 3 farklı işletme var. Bu işletmelerin avukatları dilekçelerini vermişti. İşletmeler olarak ciddi bir mağduriyetimiz söz konusu. 50'ye yakın çalışanımız var ve balık stoklarımız var, mal birikimlerimiz var, bununla ilgili ciddi bir mağduriyetimiz söz konusuydu. Bugün itibariyle çok sevinçliyiz en azından bir zaman kazandık. Bu karar 3 nolu tekne adına çıktı, diğer tekneler içinde çıkacağına inanıyorum. Emsal karar olacaktır bu. Yürütme kararı olmasa da kapatma olmayacaktı zaten. Yurtdışından da basın takip ediyor bu konuyu. Burada yapılacak uygulamalarda tam merkezde biz olmalıyız. " dedi.

"GAYET MEDENİ BİR ŞEKİLDE ÇÖZECEĞİZ"
2 nolu teknenin sahibi Osman Öztekin ise, " Bizim için de karar çıkmak üzere, belediyenin de yaklaşımı kötü değil. Bize karşı pozitifler. Karar çıkmasa da bu yargı sürecine saygı göstereceklerini beyan ettiler bize. Yeni bir oluşum olabilir, balık ekmeğin ve balık ekmekçilerin buradan yok olmayacağını daha derli toplu şekilde olabileceğimiz şeklinde duyumlarımız var. Belediye bize bugün itibariyle gelip yıkacağız şeklinde yaklaşmıyor, gayet medeni bir şekilde çözeceğiz. Belediyeyle görüşüyoruz, buradaki teknelerin gitmeyeceği yönünde bir düşünce var, bu bizim için çok önemlidir. Yargı süreci belediyeye karşı bir mücadele değildir, biz yanlış süreçler işlemesin diye yargıya gittik" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü
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Muhabir Anonsu ( Ali ABLAY )
Arif Hikmet İlke röp
Osman Öztekin röp
Tekne detay
Genel ve detay

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