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Emirgan'da dehşet anları... Halk otobüsü çocuğu ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 13:24 | Son Güncelleme

SARIYER Emirgan'da annesinin elini bırakıp bir anda yola atlayan çocuğa o sırada yoldan geçen halk otobüsü çaptı.

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) SARIYER Emirgan'da annesinin elini bırakıp bir anda yola atlayan çocuğa o sırada yoldan geçen halk otobüsü çaptı. Otobüsün ezerek üzerinden geçtiği çocuk kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, önceki gün saat 17.40 sıralarında Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmek için beklemeye başladı. Annesinin elini bırakan küçük çocuk bir anda yola atladı. Küçük çocuğa o sırada Sarıyer istikametine ilerleyen otobüs çarptı. OTOBÜSÜN EZDİĞİ KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Otobüsün ezerek üzerinden geçtiği çocuk ağır şekilde yaralandı. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar tarafından yaralı çocuk taksiyle hastaneye götürdü.Çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yol kenarında kadın çocuklarıyla yolun karşısına geçmek için bekliyor. Kadının eli bırakan küçük çocuk bir anda yola atlıyor. O sırada yoldan geçen otobüs küçük çocuğa çarparak üstünden geçiyor. Küçük çocuğun annesi ise panikle çocuğunu yanına koştuğu görülüyor. Çevredeki vatandaşlar da kazanın ardından yardıma koştuğu kameralara yansıyor.

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