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Emirhan'ın feci ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden Emirhan Acar (13), hayatını kaybetti.

Emirhan'ın feci ölümü

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel K. (21), arızalanan motosikletini, arkadaşı Bahattin U.'nun (18) motosikletine iple bağlayıp tamirciye götürmek üzere yola çıktı.

Bu sırada karşı yönden gelen Emirhan Acar (13) yönetimindeki plakasız motosikletle birbirine bağlı olan iki motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletler yola savrulurken Emirhan Acar, Veysel K. ile Bahattin U., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emirhan Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kazanın ardından soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza Emirhan Acar

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