HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Ahmet Davutoğlu' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Ahmet Davutoğlu' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 21:02 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun koruma kararının kaldırıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, “Sayın Ahmet Davutoğlu ve aile bireylerinin koruma hizmetine toplam 63 personel ve 10 araç görevlendirilmiştir" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Ahmet Davutoğlu' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun koruma kararının kaldırıldığına dair gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı belirtilerek, “Sayın Ahmet Davutoğlu Koruma Yönetmeliği kapsamında özel koruma statüsünde bulunmasından dolayı kendisi ve aile bireylerine koruma hizmeti sağlanmaktadır.

Sayın Ahmet Davutoğlu, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddesi kapsamında hakkındaki koruma seklinin görevden ayrıldıktan sonra da taleplere bakılmaksızın korumaya alınacak başlıklı 7’inci maddesindeki Eski Başbakanlardan olduğu, özel koruma kararının tüm koruma şekillerini kapsamasından dolayı konut ve iş yeri koruması yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadır” denildi.

Açıklamada, “Sayın Ahmet Davutoğlu ve aile bireylerinin koruma hizmetine toplam 63 personel ve 10 araç görevlendirilmiştir. Söz konusu haberlere yansıyan Konya Meram’daki bağ evini ise Sayın Davutoğlu’nun çok sık kullanmadığı, bu nedenle koruma noktasının mevcut haliyle devam etmesine, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 4. maddesi Konut Koruma tanımında açıklandığı şekilde, motorlu devriye marifetiyle sık sık kontrol edilmesine, Sayın Davutoğlu’nun bulunduğu süre zarfında da koruma noktasına personel görevlendirilerek koruma hizmeti sağlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna yansıtıldığının aksine Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Konya Meram’daki bağ evinde koruma kararının kaldırılması söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

(İHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Tuzla'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildiTuzla'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Emniyet Genel Müdürlüğü koruma kararı

En Çok Okunan Haberler

İran Sağlık Bakanı Yardımcısında koronavirüs tespit edildi

İran Sağlık Bakanı Yardımcısında koronavirüs tespit edildi

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

Sevgilisi de suskunluğunu bozdu! 3. kişi açıklaması

Sevgilisi de suskunluğunu bozdu! 3. kişi açıklaması

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Diğer Haberler
Bayrampaşa'da ağabey ile kardeşe bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bayrampaşa'da ağabey ile kardeşe bıçaklı saldırı

Son dakika! Tuzla'da Birmes Sanayi Sitesi'nde yangın

Tuzla'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Konya'da hastaneden kaçtı, polis yakalayıp hastaneye getirdi! Koronavirüs bulgusuna rastlanmadı

Konya'da paniğe neden olmuştu! İzolasyonlu odaya alındı

Son dakika! Türkiye-İran sınırında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Türkiye-İran sınırında deprem

Kayıp 3 lise öğrencisi İzmir'de bulundu

Kayıp 3 lise öğrencisi İzmir'de bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.