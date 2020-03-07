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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 12:08 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), koronavirüsle ilgili olarak kamuoyunu endişeye düşüren korku ve paniğe sevk eden paylaşımlara ilişkin gerekli çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden koronavirüs açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi sitesinden koronavirüs (COVID-19) ile ilgili açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) açıklaması şöyle:

"Bazı sosyal medya platformlarında “Korona Virüsü (COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğü ile ilgili” yapılan paylaşımlara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız sosyal medya üzerinde milli ve manevi değerlere saldırı ile sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılar ile korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozan paylaşım yapan hesapları tespit etmek amacıyla 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

'GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI'

Bu doğrultuda yapılan incelemeler sonucunda, son günlerde dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan Korona Virüsü(COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu endişeye düşüren korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edilmiştir. Bu şekilde halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa süre içerisinde adli mercilere sevki sağlanacaktır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."

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Emniyet Genel Müdürlüğü koronavirüs

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