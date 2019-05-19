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Emniyet Genel Müdürlüğü'den videolu 19 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'den videolu 19 Mayıs kutlaması

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.
EGM tarafından Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından video paylaşıldı. '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun' notuyla paylaşılan videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gençler; vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır" sözüne yer verildi. Cahit Külebi'nin 'Atatürk Kurtuluş Savaşında' isimli şiirinin eşlik ettiği videoda; Anıtkabir, Bandırma Vapuru ve Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri yer aldı.
İçişleri Bakanlığı'nca da aynı video, Twitter'dan paylaşılarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

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