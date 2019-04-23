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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 21:14 | Son Güncelleme

Celal Uzunkaya, Eskipazar Polis Merkezi Amirliğinin açılış törenine katıldı

Karabük Eskipazar Polis Merkezi Amirliğinin açılışı Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Celal Uzunkaya, Karabük Eskipazar Polis Merkezi Amirliğinin açılışı için düzenlenen törene katıldı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Uzunkaya, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve diğer yetkililerle yaptığı toplantıda çalışmalar hakkında bilgi aldı, ilin sorunlarını görüştü.

Görev başındaki polislerle sohbet eden Uzunkaya, personele başarılar diledi.

Uzunkaya ve beraberindekiler, daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

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