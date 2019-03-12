HABER

Emniyet kemeri takmadı, helikopterli uygulamaya takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 09:05 | Son Güncelleme

Adana'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli trafik uygulaması yaptı. Emniyet kemeri takmadığı helikopterden tespit edildiğini öğrenince çok şaşıran Gamze Funda Yadsan (33), aracından inip, havadaki helikopteri görmeye çalıştı.

Emniyet kemeri takmadı, helikopterli uygulamaya takıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde trafik denetimine çıktı. Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde, 'cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, aşırı hız ve hatalı şerit değiştirme' kurallarını ihlal eden sürücüler havadan da kamerayla görüntülendi. Kural ihlali yapan sürücülerin araç plakaları ise yerdeki ekiplere bildirildi. Polisler, hatalı sürücülere ceza yazdı.

Bu sırada, Gaziantep yönüne giden ve emniyet kemeri takmayan Gamze Funda Yadsan, polis helikopteri kamerasına takıldı. Uygulamaya noktasında durdurulan Yadsan, polislere emniyet kemerinin takılı olduğunu söyleyip, takılı olmayan emniyet kemerini polisin gözü önünde taktı. Bunun üzerine trafik polisi, "Hanımefendi, emniyet kemeriniz takılı değildi. Helikopterli trafik uygulamasına takıldınız ve kemer kullanmadığınız görüntülerle tespit edildi" dedi. Yadsan ise otomobilden inerek, havadaki helikopteri görmeye çalıştı. Daha sonra sürücüye 134 lira ceza kesildi.

emniyet-kemeri-takmadi-helikopterli-uygulamaya-takildi_8413_dhaphoto3

Hatalı şerit değiştiren bir TIR şoförü ise "Bu helikopter beni mi çekiyor diye düşündüm. Demek ki havadan bizi takip ediyormuş. Cezamızı yedik yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Uygulamada, 11 araç sürücüsüne 1188 lira ceza kesildi. Helikopterli uygulamanın devam edeceği öğrenildi.

(DHA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Cadde sebze tarlasına döndü! Cadde sebze tarlasına döndü!
Korkunç! Kurtarmak için seferber oldularKorkunç! Kurtarmak için seferber oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana emniyet kemeri helikopter

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili bomba iddia!

157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili bomba iddia!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı

Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı

Üniversite kampüsünde yangın! Ekipler sevk edildi

Üniversite kampüsünde yangın! Ekipler sevk edildi

Günlük burç yorumları 12 Mart Salı (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Boğa burcunda ilerleken burçlarda neler oluyor?

Gören polise haber verdi! Kıyafetlerin arsından çıktılar

Gören polise haber verdi! Kıyafetlerin arsından çıktılar

Bu kez helikopterle yakalandılar!

Bu kez helikopterle yakalandılar!

Cadde sebze tarlasına döndü!

Cadde sebze tarlasına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.