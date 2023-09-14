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  4. Emniyet müdürlüğünde cinayet! Polis memuru silahını çekip kurşun yağdırdı

Emniyet müdürlüğünde cinayet! Polis memuru silahını çekip kurşun yağdırdı

14.09.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Polis memuru Şükrü K., husumetli olduğu lojmandan komşusu olan tekniker Süleyman S.'yi (35), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Şükrü K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşte detaylar...

Emniyet müdürlüğünde cinayet! Polis memuru silahını çekip kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı’ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Polis memuru Şükrü K. ile aralarında husumet olan aynı lojmandan komşusu, emniyette görevli tekniker Süleyman S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şükrü K., beylik tabancası ile Süleyman S.'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Süleyman S.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından Şükrü K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

(DHA)

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