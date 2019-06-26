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Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis hakkında dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 14:06 | Son Güncelleme

Rize'de silahlı saldırı sonucu Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit ettiği, 2 meslektaşını ise yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan polis hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı

RİZE (AA) - Rize'de silahlı saldırı sonucu Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit ettiği, 2 meslektaşını ise yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan trafik polisi hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, olaydan önce Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile makamında görüştüğü belirtildi.

Sanık Sarıcaoğlu'nun, özel kalemde bıraktığı beylik silahını alarak makama girdikten sonra Verdi'yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı öldürmeye teşebbüs ettiği aktarılan iddianamede, sanığın "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" ve "tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, Rize Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Sarıcaoğlu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

- Olay

Rize Emniyet Müdürlüğünde, 11 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Yaralı yakalanan olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.

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