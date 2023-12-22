HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

22.12.2023 07:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Z.U.U. isimli şahıs, aracıyla seyir halindeyken bir anda emniyet şeridine geçip aracı park etti. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Z.U.U.'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Dehşete düşüren olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi, İstanbul Çevre Yolu Kadıköy istikametinde yaşandı. İddiaya göre Z.U.U. isimli şahıs, aracıyla seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aniden emniyet şeridine aracını park etti. Saatlerce aracıyla yol kenarında duran sürücüyü yoldan geçen vatandaşlar fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

91a7a4c1-8618-4b6d-8a4c-de05beecfdd8

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı açıklamada aracın içindeki sürücünün kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi.

064ebe94-b2b3-4f6a-8354-a2c6c7606aba

Araç içerisinde ölen Z.U.U. sağlık ekipleri tarafından adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
32 ilde yüzlerce gözaltı! "Aralıksız devam edecek"32 ilde yüzlerce gözaltı! "Aralıksız devam edecek"
CHP'de ‘kayıp 100 milyon’ iddiası! Eren Erdem sessizliğini bozdu: ‘İlk ve son açıklamamdır…’CHP'de ‘kayıp 100 milyon’ iddiası! Eren Erdem sessizliğini bozdu: ‘İlk ve son açıklamamdır…’
Çocuk vakaları arttı! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: 'Çocuklar perişan, üçlü salgın, 2-3 hafta sonra...'Çocuk vakaları arttı! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: 'Çocuklar perişan, üçlü salgın, 2-3 hafta sonra...'
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir ceset
En Çok Okunan Haberler
Onlar da kapsama giriyor: 'En kısa sürede hayata geçireceğiz'

Onlar da kapsama giriyor: 'En kısa sürede hayata geçireceğiz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.