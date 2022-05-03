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Emniyet'ten flaş açıklama: Provokatif görüntülerle kendilerini yabancı uyruklu hesaplar gibi gösterip....

03.05.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğünden sosyal medyada yabancı uyruklu kişilerle ilgili olduğu iddia edilen paylaşımlarla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Kendilerini “Afgan, Pakistanlı” hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.

Emniyet'ten flaş açıklama: Provokatif görüntülerle kendilerini yabancı uyruklu hesaplar gibi gösterip....

Emniyet Genel Müdürlüğü, internetten elde edilen provokatif görüntülerle kendilerini yabancı uyruklu hesaplar gibi gösterip, iç karışıklık çıkarma amacındaki paylaşımlara yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini “Afgan, Pakistanlı” hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir.”

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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