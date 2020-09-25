Emniyet Teşkilatı’nda büyük skandal! Görev başında cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere Gwent Emniyet Teşkilatında yaşanan olayda meslektaşlar Zoe Phillips ile evli ve 3 çocuk babası Andrew Perry’nin ortaya çıkan ilişkisi sonrası iki isim de meslekten men edildi. Polis teşkilatına yapılan isimsiz bir ihbar sonrasında takip edilmeye başlanan ikili, polis arabasında cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

İLİŞKİLERİ 2018'DE BAŞLAMIŞ

Haklarında görevi kötüye kullanmadan soruşturma başlatıldı. İkilinin kullandığı polis araçlarının GPS takip raporlarının dökümleri incelendi. Haklarında soruşturma başlatılan ikili, olay ortaya çıkar çıkmaz istifa etti. Soruşturmayı yürüten yetkili olayla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan olayın 'halkın polise olan güvenini baltaladığını' söyledi. Çiftin 2018 yılından itibaren ilişki içinde oldukları, hatta mesai saatleri görev bahanesiyle buluştukları ortaya çıktı.

