HABER

Emniyetten 81 ilde alkol etkisinde araç kullanımı denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 19:47 | Son Güncelleme

Yurt genelinde 24 Ağustos'ta eş zamanlı yapılan denetimlerde 948 sürücünün alkol, 5 sürücünün de uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen alkol etkisinde araç kullanımına yönelik denetimlerde 948 sürücünün alkol, 5 sürücünün de uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 48 bin 307 sürücünün teste tabi tutulduğu denetimler sonucunda, 784 araç trafikten men edildi, 824 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 4 bin 579 trafik kuralı ihlali yapıldı.

Denetimlerde, 948 sürücünün alkol, 5 sürücünün de uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi.

Ayrıca 2019 yılı ilk 6 aylık döneminde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında, kusuru ile kazaya sebebiyet veren sürücülerin yüzde 1,4'ünün alkol etkisinde araç kullandığının belirlendiği bildirildi. Bu dönemde ise 3 milyon 145 bin 906 araç sürücüsünün teste tabi tutulduğu kaydedildi.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra... İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...
105 yaşındaki Sabayi nine, bastonuyla halay çekti105 yaşındaki Sabayi nine, bastonuyla halay çekti
Yağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdıYağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyetten 81 ilde alkol etkisinde araç kullanımı denetimi

En Çok Okunan Haberler

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Pençe-3 Harekatı'nda teröristlere ağır darbe!

Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe!

Bağış iddiaları çok tartışılmıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Bağış iddiaları çok tartışılmıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

'Ulaş Önder'i UBER öldürdü' Büyük tepki: Düşmek üzereyiz

'Ulaş Önder'i UBER öldürdü' Büyük tepki: Düşmek üzereyiz

Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.