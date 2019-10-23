Emniyetten "jitem.akrep" açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı tehdit eden "jitem.akrep" isimli sosyal medya kullanıcısının emniyet teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı ve paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay

Özkan'ın Twitter hesabındaki paylaşımında, kendisini sosyal medyadan tehdit eden "jitem.akrep" isimli sosyal medya kullanıcısının polis olabileceği yönünde beyanına rastlandığı belirtildi.

Söz konusu paylaşıma ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bilişim suçları ile mücadele etmek üzere 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. Bu doğrultuda yapılan incelemelerde 'jitem.akrep' isimli hesap yöneticisinin 1976 doğumlu M.B. olduğu ve emniyet teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı görülmüştür. Kişinin yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle de hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır."

