Emniyetten kötü muamele iddialarına ilişkin yalanlama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2010 ve 2013 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınavında yapılan usulsüzlüklerle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların kötü muameleye maruz kaldıklarına dair çıkan haberleri yalanladı.

Ankara Emniyeti’nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2010 ve 2013 yılları arasındaki “Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınavı’nda” yapılan usulsüzlüklerle yönelik soruşturma kapsamında göz altına alınan zanlılara kötü muameleye marız bırakıldıkları haberleri yalanlandı.

Rahatsızlık, etkin pişmanlıklar ve örgütteki çözülmenin neticesi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılarla ilgili Emniyet, “Bütün iş ve işlemler hukuka uygun şekilde yürütülmektedir. Şahıslar avukatları ile görüştürülmektedir. 130 avukat 545 kez şüphelilerle görüştürülmüştür ve bu görüşmelerin tamamı tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şahısların her 24 saatte bir adli sağlık raporları alınmakta olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk da tespit edilmemiştir. Terör örgütü FETÖ üyelerine ait sosyal medya hesaplarından yapılan bu paylaşımlar; gerek yapılan operasyonlardan duyulan rahatsızlık, gerekse etkin pişmanlıkların ve örgütteki çözülmenin önüne geçmek amacıyla daha önce yapılan paylaşımlar gibi, kasıtlı olarak yapılmaktadır. Bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir” ifadelerine yer verdi.

