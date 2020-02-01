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Emojipedia 117 yeni emoji ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.02.2020 10:03 | Son Güncelleme

Kendimizi artık kelimeler ve cümleler ile ifade etmek yerine emojiler ile ifade ediyoruz. Hatta geçtiğimiz yıllarda yılın kelimesi olarak Oxford bir emojiyi seçmişti. Hayatımızın her alanında olan emojilere bu yıl hangilerinin ekleneceği açıklandı.

Emojipedia 117 yeni emoji ile karşımıza çıktı

Emojipedia tarafından açıklanan yeni emojiler 2020 yılı içerisinde; iOS, Android, Windows ve macOS platformlarında kullanılabilecek. 117 yeni emoji arasında en çok dikkat çekeni ve favori olacak emojinin gülerken ağlayan suratın olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni emojiler arasında ninja, siyah kedi, mamut, sincap, dolmalık biber, bebeğini biberon ile besleyen kadın ve erkek, askeri kask, iplik geçirilmiş iğne ve karaciğer yer alıyor. Kademeli olarak gelecek olan bu yeni emojiler ilk olarak iOS platformuna uğrayacak. Daha sonra muhtemelen Android 11 güncellemesiyle de diğer Android cihazlara gelecek.

iOS ve macOS kullanıcıları bu yeni emojileri kullandıklarında, Android ve Windows kullanıcıları bunu kısa bir süre “X” şeklinde görecek. Ancak geçtiğimiz yıla bakacak olursak; yeni gelen emojiler iOS’ten kısa bir süre sonra Android’e de gelmişti. Google bu yıl elini çabuk tutup eşzamanlı olarak bile sunabilir.

Peki sizin favori emojiniz hangisi olacak? Gelin yorumlarda yeni emojiler hakkında tartışalım.

Emojilerin tamamını buradaki videodan izleyebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
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