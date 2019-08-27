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Emre Altuğ Akmerkez'de sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 23:04 | Son Güncelleme

Emre Altuğ Akmerkez'de sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar" programına şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ konuk oldu.

Akmerkez'de gerçekleştirilen etkinliğe müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Altuğ'un "Sen Benim Şarkılarımsın", "İbreti Alem", "Sonbahar Rüzgarları", "Yani", "Gidecek Yerim mi Var", "Aşkı Kıyamet", ve "Neyleyim gibi sevilen şarkıları seslendirdiği konserde, Burhan ve Gökhan Şeşen de "Olacak O Kadar" ve "Dert Olur" şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Altuğ'a "Yani" şarkısında abisi Ahmet Altuğ davulda eşlik etti.

Sanat hayatına nasıl başladığına dair bilgiler verip, çocukluk anılarını anlatan Altuğ, dinleyicilerin sorularını da yanıtladı.

Salı günleri 20.00'de ücretsiz gerçekleşen etkinliğe 3 Eylül'de Can Bonomo konuk olacak.

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