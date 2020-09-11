Emre Tyler Mays'ı öldüren Akın Kutlu: 'Keşke ben ölseydim'

İstanbul 15.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Akın Kutlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays ile babası Randolph Ward Mays ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, olay yerinde bulunan üç polis ve sanığın aile üyeleri tanık olarak dinlendi. SANIĞIN ANNESİ TANIK OLARAK DİNLENDİ Duruşmada tanıklık yapan sanık Akın Kutlu'nun annesi Döndü Kutlu, sanığın her zaman bıçakla dolaşmadığını, Mays ailesini olaydan önce tanımadığını, sanık maktulü bıçaklarken şoka girdiği için müdahale edemediğini ve sedyede yatan kişinin kim olduğunu anlamadığını söyledi. Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Kutlu'nun, "Oğlunuzun çocuğa saldırdığını gördünüz. Bağırdım yardıma gelen yok mu diye. Neden gelmediniz?" sorusuna ise tanık Kutlu, "Sizi görmedim o anda. Duymadım da. Keşke benim çocuğum ölseydi çok özür diliyorum" dedi. Mays ailesinin avukatı ise, "Olaydaki çelişkileri ve neden gerçeği söylemediklerini dilekçe ile açıklayacağız. Sanığın ailesine saldıran Batuhan Karanlıkoğlu ile ambulans şoförünün tanık olarak dinlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

"YANLIŞLIKLA BİR CİNAYET İŞLEDİM" Sanık Akın Kutlu ise, "Olay olduğundan dolayı çok büyük vicdan azabı duyuyorum. Keşke ben ölseydim de böyle bir şey yaşanmasaydı. Keşke Emre kardeşim yaşasaydı. Mays ailesinin avukatları olayı farklı bir yere çekmeye çalışıyorlar. Yanlışlıkla bir cinayet işledim ve vicdan azabımı çekiyorum. Maktulün öldürülmesinden önceki kavgada olsam bende de darp izi olurdu ve ailemin yaralanmasını önleyebilirdim. Çok üzgünüm. Bu vicdan gerçekten anlatılmaz" diye konuştu. Babasının yaralı halde ambulansa bindirilmesinin ardından annesi ile birlikte hastaneye gittiğini söyleyen sanık Kutlu, "Hastanede yaralı olan ağabeyimin öldüğünü zannettim. Diğer ağabeyim de kafasından darbe almıştı. Hastaneden dışarı çıktığımda akrabalarım da gelmişti. Hastaneye gelen ambulansta babamın olduğunu zannettim. Ambulanstan ineni bilmediğim için bir anda kendimi kaybettim. Şoka girmiş durumdaydım. Oradaki polis memurları müdahale edemezken annem nasıl yardım etsin. Böyle bir şey yapacağımı bilse annem zaten engellerdi" dedi. Sanık avukatı da, müvekkilinin Batuhan sanarak eylemde bulunduğu için haksız tahrik hükümlerinden faydalanmasını talep ederek "Müvekkilim kullandığı bıçağın küçük olduğunu söylemiştir. Ayrıca maktülde adli tıp raporuna göre 10 bıçak darbesi denmiş, ancak müvekkilim küçük bıçakla, daha az darbesi olduğunu söylüyor. Maktülde olay öncesi yara yoksa niçin ambulans çağrıldı. Ambulans görüşme kayıtları alınarak tüm bu hususların araştırılmasını istiyorum" dedi. Sanık avukatının bu şekildeki savunması üzerine Mays ailesinin avukatı, "Acılı bir ailenin önünde savunma sınırını aşıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.