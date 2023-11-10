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Emre Ubeyli ile büyük aşk yaşamıştı! Kısmetse Olur Ayça Ekin Beğen'in son hali herkesi şaşırttı

10.11.2023 09:52 | Son Güncelleme:
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Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen Kısmetse Olur yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Programda yarışmacılar arasındaki kavgalar ve yaşanan aşklar hala hafızalarda. Kısmetse Olur'a damga vuran isimlerden biri de Ayça Ekin Beğen oldu. Emre Ubeyli ile büyük aşk yaşayan ve ayrılıkları olay olan Ayça Ekin'in son halini görenler çok şaşırıyor.

Kanal D’de yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Kısmetse Olur yarışmacılarından olan Ayça Ekin Beğen, Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla favori isimlerden biri haline gelmişti. Yarışmada tam nişanlanacağı sırada aldatma skandalına imza atan Beğen'in eski nişanlısı ile görüntüleri olay olmuştu.

Kısmetse Olur Ayça 1

Ayça Ekin Beğen, Kısmetse Olur'un ardından Kuaförüm Sensin, Sen İste Yeter, Seda Sayan'la gibi programlara da katıldı.

Kısmetse Olur Ayça 2

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen gelin adayı, şimdilerde kazancını Instagram'dan karşılıyor.

Ayça Ekin Beğen

Paylaşımları ile dikkat çeken Ayça, stilini de tamamen değiştirdi. Yaptırdığı estetiklerle de farklı bir görünüme kavuşan Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler çok şaşırdı.

Ayça Ekin Beğen 1

Sosyal medyada Ayça'ya; 'Ne kadar değiştin', 'Her halinle çok güzelsin','Kilo almışsın', gibi yorumlar yapıldı.

Ayça Ekin Beğen 2

İstanbul doğumlu Ayça Beğen 1988 yılında dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olan gelin adayı Ayça'nın ilkokul mezunu olduğu biliniyor.

Ayça Ekin Beğen 3

Ayça Ekin Beğen 4

Ayça Ekin Beğen 5

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