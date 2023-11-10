Emre Ubeyli ile büyük aşk yaşamıştı! Kısmetse Olur Ayça Ekin Beğen'in son hali herkesi şaşırttı

Kanal D’de yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Kısmetse Olur yarışmacılarından olan Ayça Ekin Beğen, Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla favori isimlerden biri haline gelmişti. Yarışmada tam nişanlanacağı sırada aldatma skandalına imza atan Beğen'in eski nişanlısı ile görüntüleri olay olmuştu.

Ayça Ekin Beğen, Kısmetse Olur'un ardından Kuaförüm Sensin, Sen İste Yeter, Seda Sayan'la gibi programlara da katıldı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen gelin adayı, şimdilerde kazancını Instagram'dan karşılıyor.

Paylaşımları ile dikkat çeken Ayça, stilini de tamamen değiştirdi. Yaptırdığı estetiklerle de farklı bir görünüme kavuşan Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler çok şaşırdı.

Sosyal medyada Ayça'ya; 'Ne kadar değiştin', 'Her halinle çok güzelsin','Kilo almışsın', gibi yorumlar yapıldı.

İstanbul doğumlu Ayça Beğen 1988 yılında dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olan gelin adayı Ayça'nın ilkokul mezunu olduğu biliniyor.







