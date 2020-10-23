EMUI 11 neler sunacak?

ABD hükümeti ile yaşanan krizden dolayı Google Play Servisleri'ni kullanamayan Huawei, Huawei Mobile Servisleri'ni kullanıma sunmuştu. Çinli firma şimdi de Android 11 tabanlı EMUI 11 güncellemesi için kolları sıvadığını açıkladı. Güncellemenin çok yakında başta amiral gemisi modeller olmak üzere orta ve üst segment telefonlara gelmesi bekleniyor.
EMUI 11 arayüzü ile kullanıcılarına daha fazla kişiselleştirme imkanı sunan Huawei’nin Android 11’deki API’lar sayesinde yeni özellikler eklemesi öngörülüyor. Şimdilik güncellemenin ne zaman ve hangi modellere geleceği kesin değil. Ancak tahminlere göre 2020 yılı bitmeden başta Huawei P40 ailesi olmak üzere üst segmentteki telefonlara bu güncelleme sunulacak.
Huawei’nin İnsan Faktörleri Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı, EMUI 11’in ergonomik tasarımı üzerinde çalıştı. Tsinghua Üniversitesi, Zhejiang Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi gibi üniversitelerdeki akademisyenlerden oluşturulan araştırma ekibi, optimize edilmiş EMUI 11’in görsel ve etkileşim deneyimi için kullanıcı davranışlarını analiz etti.
EMUI 11'de sinematografi alanındaki benzer tekniklerinden ilham alan yeni uzun çekim geçiş animasyonları, kullanıcıların eldeki göreve daha iyi odaklanmasına yardımcı oluyor. Huawei'nin insan faktörleri araştırma sonuçları, normal geçişlere kıyasla, uzun süreli geçişlerin kullanıcı göz hareketini etkili bir şekilde kısalttığını ve tanıma verimliliğini artırırken yorgunluğu azalttığını gösteriyor.
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