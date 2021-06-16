Emziren anneler nelere dikkat etmeli? İlk 2 yıl bunları gözden kaçırmayın

Anne sütü verirken annenin beslenmesine çok dikkat etmesi gerekir. Özellikle abur cubur, katkılı, salam, sucuk, sosis gibi, kapalı pakette bisküvi, hazır çorba ya da kolalı içecekleri tüketmemesi gerekmektedir. Çünkü anne ne yerse aynısı bebeğe geçer.

İLK İKİ YIL ÇOK ÖNEMLİDİR

Anneler hamilelik dönemince her şeye dikkat ederler ama emzirirken her şey serbestmiş gibi düşünmektedirler. Halbuki ikisi birbirinin devamıdır. Gebelikte ne kadar dikkat ediyorlarsa emzirirken de dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü bebek beslenmesinde ilk iki yıl o kadar önemlidir ki bütün hayatına etkiler.

SAÇ BOYASINA KADAR DİKKAT EDİLMELİ

Anne uykusuna, beslenmesine, saçının boyasından tutun kullandığı tüm kozmetikler dahil her şeyine dikkat etmesi gerekmektedir. Bebeğini beslerken moralinin de iyi olması gerekir çünkü güler yüzlü annenin bebeği de beslenmesinde daha farklı olmaktadır çünkü çocuk beslenmesinde annenin psikolojisi çok önemlidir.

