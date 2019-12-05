Emziren annelere beslenme önerileri

Hem bebeği sağlıklı beslemek hem de bu süreçte kilo vermenin mümkün olup olmadığı konusunda bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Yazıcı, çiçeği burnunda annelere sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

GÜNDE 2,5 LİTRE SU İÇİLMELİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Yazıcı, “Bebeğiniz dünyaya geldiğinde o inanılmaz süreç ile birlikte hızlı bir şekilde bir kaç kilo vereceksiniz. Bundan sonraki süreçte de dengeli beslenerek yeterli süt salgısına sahip olabilir hem de kilo verebilirsiniz. Yeterli süt salgısı için sanılanın aksine şekerli besinlere ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan şey her besin grubundan yeterli ve dengeli beslenmek. Bir can doyuruyorum iki kişilik beslenmeyelim algısı tamamen yanlış. Günlük emzirme için yaklaşık 800 kcal enerji harcarız. Bunun 300 kcal’si doğum sürecinde aldığımız kilolardan, 500 kcal’i de beslenmemize eklediğimiz sağlıklı enerji kaynaklarından gelmelidir. Anne sütünün artması için en önemli içecek sudur. Günde mutlaka 2,5-3 litre su tüketmelisiniz. Paketli ürünlerin içerikleri mutlaka okunmalı, sağlıksız ve alerjen olabilen katkı maddeli hiçbir ürün tüketilmemelidir” dedi.