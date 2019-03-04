Emziren annelerin dikkat etmesi gerekenler! Süt artışı için...

Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Gülbin İşgören, emziren anneler için tavsiyelerde bulundu.

EMZİREBİLECEĞİNİZE İNANIN

Emzirmede başarılı olmanın önemli koşullarından biri annenin emzirmeyi başarabileceğine inanması ve öz güveninin yüksek olmasıdır. Bunu sağlamak için eş desteği de gereklidir. Ayrıca bebek bakımına yardımcı olan diğer kişilerin tutumu da anneyi destekler nitelikte olmalıdır. Yeni ve deneyimsiz bir annenin en büyük korkusu bebek bakımında yetersiz olmaktır. Bu konuda yakın çevredekilerin anneye olumlu yöndeki desteği önemlidir.

EMZİRME ÖNCESİ UZMAN DESTEĞİ ALIN

Annenin, doğru emzirme tekniği konusunda bir uzmandan bilgi alması gereklidir. Genelde yanlış emzirme sonucunda ortaya çıkan meme ucu çatlak ve yaraları anne için ıstırap vericidir ve emzirmenin devamını da engelleyebilir. Çatlak oluşumun önlenmesi ya da tedavi edilmesinde çeşitli kremler kullanılabilir. Meme ucunun emzirme için uygun olmadığı durumlarda ise meme başı egzersizleri ve silikon meme uçları tercih edilebilir. Emzirme döneminde annenin iş yaşamına dönmesi durumunda, süt sağma ve saklama koşulları ile sütün bebeğe verilmesi konusunda da yine bir uzman desteği alınmalıdır.