KADIN

Emziren annelerin dikkat etmesi gerekenler! Süt artışı için...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 04.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

Emzirme, anne ve bebek arasındaki sevgi bağının pekişmesini sağlıyor. Bebeğin ruhsal ve bedensel gelişiminde etkili olan anne sütünden yararlanması için de doğru emzirme biçimi büyük önem taşıyor. Doğum sonrası bebeğin mümkün olan en kısa sürede anne ile buluşmasını sağlamak gerekiyor. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde başlatılması ve sürdürülebilmesi için anneye ve yakın çevresine önemli görevler düşüyor. Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Gülbin İşgören, e

Emziren annelerin dikkat etmesi gerekenler! Süt artışı için...

Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Gülbin İşgören, emziren anneler için tavsiyelerde bulundu.

EMZİREBİLECEĞİNİZE İNANIN

Emzirmede başarılı olmanın önemli koşullarından biri annenin emzirmeyi başarabileceğine inanması ve öz güveninin yüksek olmasıdır. Bunu sağlamak için eş desteği de gereklidir. Ayrıca bebek bakımına yardımcı olan diğer kişilerin tutumu da anneyi destekler nitelikte olmalıdır. Yeni ve deneyimsiz bir annenin en büyük korkusu bebek bakımında yetersiz olmaktır. Bu konuda yakın çevredekilerin anneye olumlu yöndeki desteği önemlidir.

1

EMZİRME ÖNCESİ UZMAN DESTEĞİ ALIN

Annenin, doğru emzirme tekniği konusunda bir uzmandan bilgi alması gereklidir. Genelde yanlış emzirme sonucunda ortaya çıkan meme ucu çatlak ve yaraları anne için ıstırap vericidir ve emzirmenin devamını da engelleyebilir. Çatlak oluşumun önlenmesi ya da tedavi edilmesinde çeşitli kremler kullanılabilir. Meme ucunun emzirme için uygun olmadığı durumlarda ise meme başı egzersizleri ve silikon meme uçları tercih edilebilir. Emzirme döneminde annenin iş yaşamına dönmesi durumunda, süt sağma ve saklama koşulları ile sütün bebeğe verilmesi konusunda da yine bir uzman desteği alınmalıdır.

3

SÜT ARTIŞI İÇİN SAĞLIKLI BESLENİN

Emzirme döneminde vücudun süt salgılamak için ek enerjiye ihtiyacı vardır. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenme, anne ve bebek sağlığı açısından önemlidir. Bu dönemde kilo vermeye yönelik diyet yapılması önerilmez. İnanılanın aksine, baklava ve lokum gibi şeker miktarı yüksek besinlerin, mayalı hamur işlerinin süt artırıcı etkisi bulunmamaktadır. Bu gıdalar yalnızca kilo alımına yol açar. Sağlıklı beslenme, egzersiz ve emzirme ile doğumdan sonraki 6 ay- 1 yıl içinde ideal kiloya kavuşmak mümkün olmaktadır.

4

HER EMZİRMEDEN SONRA BİR BARDAK SU İÇİN

Emzirme sürecinde anne kaliteli protein kaynaklarından tüketmeli, vitamin ve mineralleri yeterli miktarda almalıdır. Günde ortalama 2,5-3 litre su tüketilmeli, her emzirmeden sonra 1 bardak su içilmelidir. Kalsiyumdan zengin gıdalarla beslenmek, işlenmiş hazır yiyeceklerin tüketmemek, hazır meyve suları ve gazlı içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları ve ayran gibi içecekler tercih edilmelidir. Bu dönemde çay-kahve tüketimi sınırlandırılmalı; rezene, ıhlamur ve papatya gibi bitki çayları içilmelidir. Mümkünse diyetisyen kontrolünde uygun beslenme programı planlanmalıdır.

2

GAZ YAPAN GIDALARDAN UZAK DURUN

Sütün devamlılığı için emziren anne aşırı yorgun olmamalı ve uykusuz kalmamalıdır. Bebek uyuduğunda annenin de uyuması önemlidir. Bu sırada gaz çıkarma gibi bebeğin gereksinimleri veya evin diğer ihtiyaçları, eş veya bebek bakımına yardımcı olabilecek diğer kişiler tarafından yapılmalıdır. Bebeğin gaz problemi varsa brokoli, lahana, karnabahar, domates, soğan, portakal, inek sütü, nohut ve kuru fasulye gibi gıdalardan uzak durulmalıdır.

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