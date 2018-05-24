Emziren annelerin ramazanda dikkat etmeleri gerekenler

Emziren annelerin sütlerinin iyi kalitede olması için çok iyi beslenmeleri ve yeteri kadar sıvı

tüketiminde bulunmaları gerekir. Oruç tutan anneler gün içerisinde sıvı kaybına uğrayarak

sütlerinin kalitesinde bozulmalar yaşar. Bu yüzden emziren annelerin oruç tutmaları ikilem

yaratan konular arasında yer alır. Eğer hem emziriyor hem de oruç tutuyorsanız bu

durumlara dikkat etmeniz gerekir:

Emziren anneler, mutlaka sahura kalkmalı ve protein açısından zengin besinler

tüketmelidir. Sahura kalkmadan oruç tutmak hem emziren anne için hem de bebeği

için tehlikelidir.