Emziren annelerin ramazanda dikkat etmeleri gerekenler

Emziren annelerin sütlerinin iyi kalitede olması için çok iyi beslenmeleri ve yeteri kadar sıvı
tüketiminde bulunmaları gerekir. Oruç tutan anneler gün içerisinde sıvı kaybına uğrayarak
sütlerinin kalitesinde bozulmalar yaşar. Bu yüzden emziren annelerin oruç tutmaları ikilem
yaratan konular arasında yer alır. Eğer hem emziriyor hem de oruç tutuyorsanız bu
durumlara dikkat etmeniz gerekir:
Emziren anneler, mutlaka sahura kalkmalı ve protein açısından zengin besinler
tüketmelidir. Sahura kalkmadan oruç tutmak hem emziren anne için hem de bebeği
için tehlikelidir.
- Gün içerisinde sıvı kaybına uğranacağından dolayı iftar saatinden sahur saatine kadar
bol bol sıvı tüketilmelidir. Sıvı tüketimi emziren annelerin süt kalitesi için gerekli olan
etmenler arasında yer alır.
- Emziren anneler oruç tutarken günlerini dinlenerek ve fazla yorulmadan
geçirmelidirler. Yorulmaları ve ağır iş yapmaları oluşacak sıvı kaybını daha da
arttırmaktadır.
- Ramazan ayı boyunca bebeklerin aynı şekilde ve aynı sıklıkla beslenmeleri gerekir.
Düzenli beslenmelerinde ve emzirmelerinde aksaklık olmamalıdır.
Emziren anneler sahur öğünlerinde neler tüketmelidir
- Sahurda yağlı, şekerli ve tuzlu besinlerden kaçınmanız gerekecektir. Çünkü bu
besinler susamanıza sebep olacakların başında gelir.
- Sahurda bol bol salatalık yiyin. Salatalık vücudunuza yeterli sıvı alımında yardımcı
olur ve susamanızı engeller.
- Sahurda bir bardak süt için, hem sıvı kaybınız için hem de sütünüzün kalitesi için iyi
gelecektir.
- Sahurda yiyebileceğiniz diğer besinler arasında beyaz peynir, domates, biber, esmer
ekmek ve protein açısından bol olan yumurta yer almaktadır.
- Yumurta yemeniz gün içerisinde sizi tok tutacak ve enerjinizde ki düşüşleri
engelleyecektir. Yumurtayı haşlayarak ya da kızartarak tüketebilirsiniz.
- Sahurda kiraz, erik, şeftali gibi sıvı kazandıran meyvelerden tüketmenizde gün
içerisinde oluşacak sıvı kaybınızı en aza indirir.
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