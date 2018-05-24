KADIN

Emziren annelerin ramazanda dikkat etmeleri gerekenler

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
EMZİRME HABERLERİ  | 24.05.2018 10:58 | Son Güncelleme

Bebek gelişiminde anne sütünün önemi büyük ölçüde yer almaktadır. Yeteri kadar anne sütü alamamış bebeklerin gelişiminde eksiklikler doğabilir. Bu durumda anne sütlerinin, en iyi şekilde olmaları için kendilerine iyi bakmaları gerekir. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte emziren annelerin merak ettiği konular arasında ramazanda nelere dikkat etmeleri gerektiği bulunuyor. Şimdi bunlar hakkında biraz bilgi edinelim.

Emziren annelerin ramazanda dikkat etmeleri gerekenler

Emziren annelerin sütlerinin iyi kalitede olması için çok iyi beslenmeleri ve yeteri kadar sıvı
tüketiminde bulunmaları gerekir. Oruç tutan anneler gün içerisinde sıvı kaybına uğrayarak
sütlerinin kalitesinde bozulmalar yaşar. Bu yüzden emziren annelerin oruç tutmaları ikilem
yaratan konular arasında yer alır. Eğer hem emziriyor hem de oruç tutuyorsanız bu
durumlara dikkat etmeniz gerekir:

Emziren anneler, mutlaka sahura kalkmalı ve protein açısından zengin besinler
tüketmelidir. Sahura kalkmadan oruç tutmak hem emziren anne için hem de bebeği
için tehlikelidir.

  • Gün içerisinde sıvı kaybına uğranacağından dolayı iftar saatinden sahur saatine kadar
    bol bol sıvı tüketilmelidir. Sıvı tüketimi emziren annelerin süt kalitesi için gerekli olan
    etmenler arasında yer alır.
  • Emziren anneler oruç tutarken günlerini dinlenerek ve fazla yorulmadan
    geçirmelidirler. Yorulmaları ve ağır iş yapmaları oluşacak sıvı kaybını daha da
    arttırmaktadır.
  • Ramazan ayı boyunca bebeklerin aynı şekilde ve aynı sıklıkla beslenmeleri gerekir.
    Düzenli beslenmelerinde ve emzirmelerinde aksaklık olmamalıdır.
    Emziren anneler sahur öğünlerinde neler tüketmelidir
  • Sahurda yağlı, şekerli ve tuzlu besinlerden kaçınmanız gerekecektir. Çünkü bu
    besinler susamanıza sebep olacakların başında gelir.
  • Sahurda bol bol salatalık yiyin. Salatalık vücudunuza yeterli sıvı alımında yardımcı
    olur ve susamanızı engeller.
  • Sahurda bir bardak süt için, hem sıvı kaybınız için hem de sütünüzün kalitesi için iyi
    gelecektir.
  • Sahurda yiyebileceğiniz diğer besinler arasında beyaz peynir, domates, biber, esmer
    ekmek ve protein açısından bol olan yumurta yer almaktadır.
  • Yumurta yemeniz gün içerisinde sizi tok tutacak ve enerjinizde ki düşüşleri
    engelleyecektir. Yumurtayı haşlayarak ya da kızartarak tüketebilirsiniz.
  • Sahurda kiraz, erik, şeftali gibi sıvı kazandıran meyvelerden tüketmenizde gün
    içerisinde oluşacak sıvı kaybınızı en aza indirir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emziren anneler sahurda ne yemeli emziren anneler ramazanda nelere dikkat etmeli emziren annelerde oruç emzirmek anne ve bebek bebek sağlığı kadın

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Kraliyet gelinleri ve en iyi gelinlik modelleri

Kraliyet gelinleri ve en iyi gelinlik modelleri

Karbonatın hiç bilmediğiniz 9 marifeti

Karbonatın hiç bilmediğiniz 9 marifeti

Bunları öğrendikten sonra patates en iyi arkadaşınız olacak!

Bunları öğrendikten sonra patates en iyi arkadaşınız olacak!

Bu kez erkekler memelerini saklıyor!

Bu kez erkekler memelerini saklıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.