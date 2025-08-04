Emzirme sadece annenin sorumluluğu değil, aile desteği şart! Uzmanlar: "Anne sütü, sağlıklı nesillerin temelidir"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve Sağlık Bakanlıkları öncülüğünde her yıl kutlanan Emzirme Haftası kapsamında yazılı bir açıklama yapan Prof. Dr. Aydemir, emzirmenin sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Aydemir, DSÖ’nün bu yıl emzirme konusunda sağlık sistemlerinin sürekli destek sağlayacak şekilde güçlendirilmesini öncelik haline getirdiğini belirterek, "Her annenin, istediği sürece emzirmek için ihtiyaç duyduğu desteğe ve bilgiye erişebilmesi sağlanmalıdır. Bunun için nitelikli emzirme danışmanlığına yatırım yapılmalı, Mama Kodu uygulanmalı ve kadınları destekleyen ortamlar oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

‘EMZİRMEYİ ÖNCELİKLENDİRİN: SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTEK SİSTEMLERİ OLUŞTURUN’

Dünya Emzirmeyi Destekleme İttifakı’nın (WABA) belirlediği 2025 yılı teması hakkında bilgi veren Aydemir, "Bu yılın teması ‘Emzirmeyi Önceliklendirin: Sürdürülebilir Destek Sistemleri Oluşturun’ olarak belirlendi. Aileler, topluluklar, iş yerleri, sağlık sistemleri ve hükümetler birlikte hareket ettiğinde, emzirmeye verilen desteğin nesiller boyu sürecek olumlu etkileri olur" dedi.

"TÜM AİLE BİREYLERİNİN ÇOCUK BAKIMINA DAHİL OLMASI DESTEKLENMELİDİR"

Aydemir, Türkiye'de Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği (TEMAS) gibi kuruluşların bu sürece önemli katkı sunduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, ardından uygun ek gıdalarla birlikte emzirmenin en az 2 yaşına kadar sürdürülmesi, kültürel bir norm haline gelmelidir. Bu süreçte yalnızca annenin değil, tüm aile bireylerinin bebek ve çocuk bakımına dahil olması desteklenmelidir."

"EMZİRMEYİ DESTEKLEYEN BİR DÜNYA OLUŞTURALIM"

Ulusal Emzirme Yardım Hattı, çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerin özellikle aile desteği olmayan ebeveynler için önemli bir rol üstlendiğini belirten Aydemir, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın, kendileri için en ideal besin olan anne sütü ile beslenmesini sağlayarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gelin, hep birlikte emzirmeyi destekleyen bir dünya oluşturalım" çağrısında bulundu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır