KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk

Emzirme sadece annenin sorumluluğu değil, aile desteği şart! Uzmanlar: "Anne sütü, sağlıklı nesillerin temelidir"

1-7 Ağustos Emzirme Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Aydemir, anne sütünün bebek sağlığı açısından vazgeçilmez bir kaynak olduğunu vurguladı. Anne sütünün yalnızca bireysel sağlık açısından değil, toplumun genel sağlık düzeyi açısından da kritik öneme sahip olduğunu belirten Aydemir, "Anne sütü, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlar" dedi.

Emzirme sadece annenin sorumluluğu değil, aile desteği şart! Uzmanlar: "Anne sütü, sağlıklı nesillerin temelidir"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve Sağlık Bakanlıkları öncülüğünde her yıl kutlanan Emzirme Haftası kapsamında yazılı bir açıklama yapan Prof. Dr. Aydemir, emzirmenin sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Aydemir, DSÖ’nün bu yıl emzirme konusunda sağlık sistemlerinin sürekli destek sağlayacak şekilde güçlendirilmesini öncelik haline getirdiğini belirterek, "Her annenin, istediği sürece emzirmek için ihtiyaç duyduğu desteğe ve bilgiye erişebilmesi sağlanmalıdır. Bunun için nitelikli emzirme danışmanlığına yatırım yapılmalı, Mama Kodu uygulanmalı ve kadınları destekleyen ortamlar oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Emzirme sadece annenin sorumluluğu değil, aile desteği şart! Uzmanlar: "Anne sütü, sağlıklı nesillerin temelidir" 1

‘EMZİRMEYİ ÖNCELİKLENDİRİN: SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTEK SİSTEMLERİ OLUŞTURUN’

Dünya Emzirmeyi Destekleme İttifakı’nın (WABA) belirlediği 2025 yılı teması hakkında bilgi veren Aydemir, "Bu yılın teması ‘Emzirmeyi Önceliklendirin: Sürdürülebilir Destek Sistemleri Oluşturun’ olarak belirlendi. Aileler, topluluklar, iş yerleri, sağlık sistemleri ve hükümetler birlikte hareket ettiğinde, emzirmeye verilen desteğin nesiller boyu sürecek olumlu etkileri olur" dedi.

Emzirme sadece annenin sorumluluğu değil, aile desteği şart! Uzmanlar: "Anne sütü, sağlıklı nesillerin temelidir" 2

"TÜM AİLE BİREYLERİNİN ÇOCUK BAKIMINA DAHİL OLMASI DESTEKLENMELİDİR"

Aydemir, Türkiye'de Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği (TEMAS) gibi kuruluşların bu sürece önemli katkı sunduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, ardından uygun ek gıdalarla birlikte emzirmenin en az 2 yaşına kadar sürdürülmesi, kültürel bir norm haline gelmelidir. Bu süreçte yalnızca annenin değil, tüm aile bireylerinin bebek ve çocuk bakımına dahil olması desteklenmelidir."

"EMZİRMEYİ DESTEKLEYEN BİR DÜNYA OLUŞTURALIM"

Ulusal Emzirme Yardım Hattı, çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerin özellikle aile desteği olmayan ebeveynler için önemli bir rol üstlendiğini belirten Aydemir, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın, kendileri için en ideal besin olan anne sütü ile beslenmesini sağlayarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gelin, hep birlikte emzirmeyi destekleyen bir dünya oluşturalım" çağrısında bulundu.

Emzirme sadece annenin sorumluluğu değil, aile desteği şart! Uzmanlar: "Anne sütü, sağlıklı nesillerin temelidir" 3

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
600 milyondan fazla kişi mücadele ediyor!600 milyondan fazla kişi mücadele ediyor!
Uzmanlar risklere karşı uyarıyor...Uzmanlar risklere karşı uyarıyor...

Anahtar Kelimeler:
anne sütü UNICEF dünya sağlık örgütü emzirme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.