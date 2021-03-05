En anlamlı şehit mesajları | Fotoğraflı, resimli ve farklı şehit mesajları

Hain terör örgütleri saldırılarında, yaşanan kaza ve olaylarda canımızdan can gider… Hiçbir şey o kahramanları geri getirmez. Anlamlı sözlerle oluşturulan şehit mesajları, tüm Türkiye’nin içini acıtır. Günümüzde sosyal medyayı aktif olarak kullanan her bir birey de farklı şehit mesajları ile onlara veda eder…. FOTOĞRAFLI, RESİMLİ ŞEHİT MESAJLARI Babam bile olsa karşımda duran, önce vatan sonra vatan! Koltuğa yan gelip yatanlara ceset! Vatan uğrunda can verip yatanlara şehit denir! Ah be Anadolu… Şimdi her köşen ağlayan Ana dolu. Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim. Kurşun oruç bozmaz şehidim. Sen bugün ALLAH katında iftara davetlisin! Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuluş savaşı daha kaldırır bu ülke. Bu Vatan'ın ekmeğini yediğimiz gibi, uğruna kurşun yemesini de biliriz! Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim. Şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim. Ölüp de ölmeyene, ölüm cana minnettir. Ey hak için can veren, ölümün ne nimettir.

Dağların tepesine, eşkiyanın alnına, kızların kalbine ölümsüz Mehmetçik yazacağım. Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Toprağını sıksan şehit kanı çıkacak ülkemde bu kadar kansız türedi. Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa "Şehit" olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar. Allah üstünlük bakımından gözyaşını şehitlerin kanı ile eş tuttu. Ölürsek şehit, kalırsak gazi! Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Hz Muhammed (S.A.V) savaşa giderken Esedullah (Allah'ın Aslanı) lakablı Hz. Hamza'ya şöyle diyordu; "Ey Hamza yavaş yürü, yürüyüşün ölümü korkutuyor! Ben Türk'üm…Türk esir olmaz. Türk Devletsiz olmaz. Türk Bayraksız olmaz. Türk Ezansız olmaz. Türk Hürriyetsiz olmaz. Dün gece derin bir uykuya daldım, çok güzel bir rüyayla sabah uyandım. Sen ise vatan derdindeymişsin MEHMEDİM şehit olmuşsun çok utandım… Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza, milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.

Dağların tepesine, eşkıyanın alnına, kızların kalbine ölümsüz Mehmetçik yazacağım. Yetmiş milyon gül dalı. Bu yurt Türk'ün öz malı, yine Türk'ün kalmalı, diyen yiğit dilleriyiz. Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. EN ANLAMLI ŞEHİT SÖZLERİ VE MESAJLARI Bir elimde silah, birinde Kuran… Geldi diyorlar bak şehitlik sıran! Toprağını sıksan şehit kanı çıkacak ülkemde bu kadar kansız türedi. Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim. Şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim. Ölüp de ölmeyene, ölüm cana minnettir. Ey hak için can veren, ölümün ne nimettir. (Necip Fazıl Kısakürek) Allah üstünlük bakımından gözyaşını şehitlerin kanı ile eş tuttu. Hz Muhammed (S.A.V) savaşa giderken Esedullah (Allah’ın Aslanı) lakablı Hz. Hamza’ya şöyle diyordu; “Ey Hamza yavaş yürü, yürüyüşün ölümü korkutuyor!” Ben Türk’üm…Türk esir olmaz. Türk Devletsiz olmaz. Türk Bayraksız olmaz. Türk Ezansız olmaz. Türk Hürriyetsiz olmaz.

Ölürsek şehit, kalırsak gazi! Bizim dirimiz asker, ölümüz şehittir. Sizin diriniz kalleş ölünüz leştir… Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa “Şehit” olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar. Dağların tepesine, eşkıyanın alnına, kızların kalbine ölümsüz Mehmetçik yazacağım. Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Yetmiş milyon gül dalı. Bu yurt Türk’ün öz malı, yine Türk’ün kalmalı, diyen yiğit dilleriyiz. Bizim dirimiz ASKER, ölümüz ŞEHİT’tir. Sizin diriniz KALLEŞ, ölünüz LEŞ’tir. Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuluş savaşı daha kaldırır bu ülke. Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. Biz korkak değiliz ki saklanalım, biz çakal değiliz ki kaçalım, biz kahpe değiliz ki sırtından vuralım. Biz TÜRK’üz Kardeşim. Dağda 3-5 koyun sürüsü. Tutturmuş bir Kürdistan türküsü. Eline almış bayrak diye bir masa örtüsü. Satsan beş para etmez ne dirisi ne ölüsü. Sen soyu soysuz toprak senin neyine… İte itlik yapıp kafa tutma beyine. Anlasa dediğimi sokaktaki köpek ağlar haline!

Malını müdafaada öldürülen şehiddir, ırz ve namusunu müdafaa ederken öldürülen şehittir, nefsini müdafaada öldürülen şehittir…” Dün gece derin bir uykuya daldım, çok güzel bir rüyayla sabah uyandım. Sen ise vatan derdindeymişsin MEHMEDİM şehit olmuşsun çok utandım… Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza, milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. Hz. Ali Askerlikten korkuyorsan 30.000 TL vermek yerine 10.000 TL ver cinsiyetini değiştir, 20.000 TL cebinde kalsın, nasılsa her türlü adam değilsin. Ağlıyor bu gece… Acın yürek yakıyor şehit anası “ANAM” sen üzülme o bir damla kan yerde kalmayacak!! Şehidin anası çekmesin acı derdi varsa bulunmalı. İlacı şehidin anası olur baş tacı şehit anasına evlat olmalı. Şehit mi düştü asker? Cennet koktu da her yer... Perdeyi araladığınızda, Güneşi esirgemiyorsa gökyüzü, O güzel günlerin bedelini ödeyen şehitler vardır. Bir polis şehit düştüğü için “Menemeni yakın!” diyen MUSTAFA KEMAL’i Özledi. Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

Nasıl öldü dedim nasıl ben ona, Mehmetler ölmez, Şehitler ölmez. Öldü denilmezmiş şehit olana Mehmetler ölmez, Şehitler ölmez. Nasılsın diye sorma, ülkem gibiyim işte, bir yanım kan, bir yanım gözyaşı.. Allâh’a îman etmek ve Allah yolunda cihat, amellerin en faziletlisidir. Hz. Muhammed (S.A.V) Gene hangi duayı okudun anne. Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne. cennetime yağmur yağdı.. Vatanımız için şehit olmuş askerim. Milletçe ağlıyoruz acımız çok derin. Bitmeli bu terör içimiz olmalı serin. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Kurşun oruç bozmaz şehidim. Sen bugün ALLAH katında iftara davetlisin! Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i… Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. Senin kanınla yoğruldu bu kutsal topraklar senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim! Bu vatanın ekmeğini yediğimiz gibi, uğruna kurşun yemesini de biliriz! Sizden biriniz, karınca ısırmasından ne kadar acı duyarsa, şehit olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar. Hz. Muhammed (S.A.V)

Allah Teâlâ’dan bütün kalbiyle şehitlik dileyen bir kimse, yatağında ölse bile, Allah ona şehitlik mertebesini ihsân eder. Hz. Muhammed (S.A.V) Şehitliği gönülden arzu eden bir kimse, şehit olmasa bile sevâbına nâil olur. Hz. Muhammed (S.A.V) Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit. Ah be Anadolu. Şimdi her köşen ağlayan ANA’dolu.. Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim. (Mehmet Akif Ersoy) Bu vatanın ekmeğini yiyip ihanet edenler, elbet bir gün ekmek yedikleri yerden kurşun da yerler. Babam bile olsa karşımda duran, önce vatan sonra vatan Koltuğa yan gelip yatanlara ceset, vatan uğrunda can verip yatanlara şehit denir! Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor.. Sen ise vatan derdindeymişsin MEHMEDİM şehit olmuşsun çok utandım.. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? “Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın. Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb… Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.

Ey şehit anası sakın ağlama, başın dik, gözün pak olsun, göz yaşı akıtma, senin yavrun toprak altında ama cennetin başköşesinde bunu unutma.. Şehidini vuran eller ağlasın.. Yavrun öldü yeri cennet, ana yavrunu vuran eller ağlasın, onların yatacak yeri yok onlar ağlasın! Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır! Siz hiç villadan çıkan şehit cenazesi gördünüz mü? Ben görmedim.. Utanıyorum şehidim, utanıyorum, yemekten, içmekten, senin annen ağlarken gülmekten utanıyorum! Sanma ki; unutuyor, unutturuyoruz. unutanları barındırmaktan utanıyorum. sen; vatan için bizim için şehit olurken, seni görmezden gelenlerden utanıyorum.. Sizin dediğiniz ''Vatan" Dağda Başlayıp Çöplükte Biter... Bizim Bildiğimiz ''Vatan" Yürekte başlayıp ''ŞEHADETLE'' Biter! Bitmeyecek değil mi? Hiç sonu gelmeyecek! Yeter artık bu vatan şehit vermek istemiyor! Sen sosyete oğlusun, incitme yazıktır ananı. Ver 30 bini, fakir kurtarsın vatanı.. Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber, Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

Ard arda dizili ay yıldızlı bayraklara bürünmüş, hayatının baharında soldurulmuş, kefenlerine kan bulaştırılmış cennet bekçileri, uğurlanıyor; analarının feryatlarıyla mekanların en yücesine hain pusularla söndürülen yaşamlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Acımadan namertçe arkadan uzanıyor katillerin eli gencecik bedenlere.Kıydıkları canların hesabı bu dünyada sorulmasa bile, mahşerde yakalarına yapışacak koskoca bir millet var bu topraklar üzerinde. Dua en güzel ibadetlerden biridir. Dualarımızı içten ve samimi yaptığımız süre zarfında inşallah amacına ulaşacaktır. Şehitlerin üzerine okunan en etkili şehit duaları sizler için derledik. Al Bayrak uğruna can veren Mehmedim.. Helal et hakkını bizlere.. Rabbim Ailelerine sabır versin.. Vatan, Bayrak için can veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.. Milletimizin başı sağ olsun.. Merhamet timsali aziz milletimize başsağlığı dilerken, her bir vatandaşımıza Peygamberimizin diliyle sesleniyorum: “La tahzen! İnnallahe meana! Sakın hüzne teslim olma! Allah şüphesiz ki bizimledir!”