En anlamlı ve duygusal Babalar Günü mesajları ve sözleri! 2022 Babalar Günü'ne özel sözler ve mesajlar

19 Haziran'da kutlanacak olan Babalar Günü mesajları için araştırmalar sürüyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Haziran'ın üçüncü Pazar günü kutlanacak. Bu özel gün için vatandaşlar WhatsApp, Instagram, Twitter ve SMS gibi yollarla yollamak üzere en güzel Babalar Günü mesajlarını arıyor. İşte en duygusal ve anlamlı Babalar Günü mesajları...

2022 BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Eğer fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim. Canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Şefkatlisin, sabırlısın, sıcaksın, koruyucumsun, bağışlayansın... Biricik babamsın. Seni çok seviyorum.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun...

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “Baba” derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam.

Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşımsın. Babalar günün kutlu olsun!

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Babalık adamlıktır! Baba olabilmek yürek ister, sen ise babaların en güzelisin. Babalar günün kutlu olsun babam!

Baba gibi insanın sırtını dayadığı başka ne olabilir ki? Canım babam, iyi ki varsın ve iyi ki benim babam sensin! Babalar günü benim için her gündür. Kutlarım babacığım!

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç verirsin. Babalar günün kutlu olsun.

Yüreği koca adam, tek varlığım, babalar günün kutlu olsun.

Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. İyi ki varsın baş tacım. Babalar günün kutlu olsun…

Sana olan sevgim ve saygım hiç bir zaman eksilmeyecek canım babacığım. Sen iyi ki varsın, yüreği şefkatli babam!



