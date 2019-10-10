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En büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

Bolu'da düzenlenen ASOF Türkiye 2019 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması'nda, 25 takımdan 100 katılımcı mücadele ediyor

Bolu'da Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından düzenlenen Türkiye 2019 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması'nda, katılımcılar "en büyük balığı" tutmak için olta atıyor.

Gölköy Sulama Barajı'nda gerçekleştirilen yarışmada, çeşitli illerden 25 takımdan 100 katılımcı mücadele ediyor.

Yarışmada katılımcılar, gölden yakaladıkları balıkları boy ve ağırlıklarını ölçtükten sonra yeniden suya bırakıyor.

Yarışma, dereceye girenlere 12 Ekim'de düzenlenecek törenle ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

- "Ciddi balık popülasyonu var"

ASOF Başkanı Serkan İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede ciddi balık popülasyonunun olduğunu belirterek, bunun da ilgili kurumların ve kendilerinin özverili çalışmalarının etkisi olduğunu söyledi.

İnanç, yakalanan balıkların zarar görmeden ölçümü ve tartımının yapılmasının ardından suya bırakıldığını ifade ederek, "Buradaki balıklar bizim için çok değerli. Takım, yakaladığı balığı öldürürse diskalifiye oluyor." dedi.

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Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) Başkanı Se Bolu Gölköy sazan

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