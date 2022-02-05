HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. En büyük risk faktörü obezite ve yaş! Bu belirtilere dikkat

En büyük risk faktörü obezite ve yaş! Bu belirtilere dikkat

05.02.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar halk arasında kireçlenme olarak da bilinen osteoartritin, ellerde de oluştuğunu belirtiyor. Yaşla birlikte artan ve kadınlarda daha çok görülen hastalığın, eklemlerde kıkırdak kaybı ve kemik değişikliklerine neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

En büyük risk faktörü obezite ve yaş! Bu belirtilere dikkat

Halk arasında el kireçlenmesi olarak bilinen el osteoartriti, neden olduğu şiddetli ağrılarla yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalık. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, ilk etapta ağrıların, eklemi kullandıkça arttığına vurgu yapsa da ileri safhalarda eklem kullanılmasa bile ağrıların şiddetlendiğini söyledi.

iStock-1172564069

Hastaların uzun süren hareketsizlik sonrası tutukluk hissettiğini ve harekete başlamakta zorlandığını belirtiliyor. El osteoartritinin, Nodal Generalize Osteoartrit ve Erozif Osteoartrit olarak iki farklı tipi olduğunu söyleyen Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, bu osteoartlerin hastalarda belirgin şikayetler ile eklemlerde kalıcı değişikliklere neden olduğunu ifade etti.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Ailesel geçiş özelliği bulunan Nodal Generalize Osteoartrit kadınlarda daha sık görülüyor. El eklemlerini tutan bu osteoartritte, hastalığa neden olan nodüller ise erken yaşta ortaya çıkıyor. Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, “Nodal Generalize Osteoartritte çok sayıda eklem tutulması görülür. Hastalarda el ile birlikte daha sonra diz veya kalça osteoartriti de sıkça görülüyor. Hastalar, ağrılarını ilk olarak elde hissederler. Parmaklarda, bir ya da birkaç eklemde ağrı, şişlik ve tutukluk hissi oluşur. Osteoartritte nodüller oluşmasına rağmen el fonksiyonları olumsuz etkilenmez” ifadesini kullandı.

40-50 YAŞ ARASINDAKİ KADINLARDA ANİ GELİŞİYOR

Erozif osteoartritin ise 40-50 yaş arasındaki kadınlarda sık görüldüğünü söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, diğer osteoartrit formlarına göre daha erken yaşlarda bulgu verdiğini belirtti. Erozif osteoartritin ani başladığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, şikayetlerin çok ağrılı olduğunu, eklemde şişlik, kızarıklık, sıcaklık artışı şeklinde görüldüğünü belirterek, “Erozif osteoartrit aynı anda birçok eklemi etkiler, genellikle her iki elde simetrik tutulum olur. Bu nedenle elleri tutan romatizmal bir hastalık olan Romatoid Artrit ile sıklıkla karışır. Ağrılı süreç yıllarca sürebilir fakat en sonunda hastanın şikayetleri geriler. Hastalığın ileri evrelerinde her ne kadar eklemler ağrısız olsa da fonksiyon kaybı görülür ve son durum kötüdür” dedi.

OBEZİTE VE YAŞ EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ

El osteoartritinde en önemli risk faktörünün yaş olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, 60-70 yaş arasındaki kadınların yüzde 75’inde görüntüleme yöntemi ile DİF eklemlerinde osteoartritin saptandığını, genetik geçişin önemli rol oynadığı kadınlarda, erkeklere göre daha sık görüldüğünü ve daha çok eklemleri tuttuğunu söyleyerek kalıtsal geçişle ilgili “Özellikle Heberden nodullerinin kalıtsal geçiş özelliği çok belirgindir. Obezitenin bazı eklemlerde sadece yüklenme gibi mekanik nedenlerle değil, metabolik nedenlerle de osteoartrite neden olduğu saptanmıştır. El ve parmak eklemleri de buna örnektir. Obezitenin el osteoartriti için risk faktörü olması çok dikkat çekicidir” dedi.

iStock-94395780

El Osteoartritinde tedavinin kişiye özel olarak planlandığını da aktaran Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, tedavi düzenlenirken ilaç tedavisi ile birlikte farmakolojik olmayan yaklaşımların da tedavi planına dahil edildiğini belirtti. Hastalara eklemlerin nasıl korunacağı ile ilgili eğitim verilmesi gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, hastalığa ilişkin egzersizler yapılabileceğini, eklemlerde deformiteyi önleyen ve düzelten ortezler ile gerekli olan durumlarda fizik tedavi ajanları kullanılabileceğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememekDiyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek
Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındıVeliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı
Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"

Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"

Çırılçıplak soyup işkence ettiler! Videosunu eşine gönderdiler

Çırılçıplak soyup işkence ettiler! Videosunu eşine gönderdiler

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.