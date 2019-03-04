Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hainler harıl harıl Türkiye Cumhuriyeti Devletinin altını oymak, ülkenin bütünlüğünü bozmak, milleti birbirine düşürmek için çalışmaya devam ediyor. Onun için bizim hainlere karşı en büyük silahımız birliktir." dedi.

Destici, partisinin Elbistan Belediye Başkan adayı İbrahim Alagöz'ün Karaoğlanoğlu Meydanı'ndaki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, siyasetteki tek gayelerinin Allah'ın rızasını kazanmak ve bu güzel millete hizmet etmek olduğunu söyledi.

Tarımın ve Elbistan Ovası'nın önemine dikkati çeken Destici, tanzim satış yerlerinin geçici olarak birtakım çözümler üretebileceğini ancak kalıcı ve köklü çözüm getirmeyeceğini, kalıcı çözümün çiftçiyi desteklemek olduğunu ifade etti.

Destici, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin bekasını ilgilendiren, ülkemizin bütünlüğünü bozabilecek, milletin istiklaline ve istikbaline kastetmiş bölücüler, hainler, emperyalistler ve siyonistler durmuyor. Hainler harıl harıl Türkiye Cumhuriyeti Devletinin altını oymak, ülkenin bütünlüğünü bozmak, milleti birbirine düşürmek için çalışmaya devam ediyor. Onun için bizim buna karşı en büyük silahımız birliktir. Onun için bunu kimsenin bozmasına Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz."