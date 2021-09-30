En çok çöken sosyal medya siteleri hangileri?

Yapılan yeni bir çalışma ile birlikte küresel çapta en fazla kullanılamaz hale gelen uygulamalar ortaya çıkarıldı. Son 12 ayın en fazla çöken sitelerine bakıldığında Twitter, Snapchat ve Facebook gibi birçok platformun olduğu görülüyor. Bu durum aslında çökme sorunun genel bir problem olduğunu gösteriyor.

ToolTester tarafından yapılan araştırmalara bakıldığında dünyanın en fazla çöken sosyal medya sitesinin Discord olduğu görülüyor. Yaklaşık olarak 129 defa çöken bu platform bağlantı sorunlarını dibine kadar yaşıyor.

Kullanıcıların yaklaşık olarak yüzde 87 gibi bir bölümü bağlantı problemleri ile karşı karşıya. Discord aboneleri ayrıca hesaplarına giriş yapmakta güçlük çekiyor. Bu tür problemler yaşayanların oranı ise yüzde 9 civarında. Discord’un hemen ardından sırayla Steam, Instagram, YouTube, Microsoft Teams, Xbox Live gibi uygulamalar en fazla sorun yaşayanlar arasında yer alıyor.

PSN 49, Xbox Live 63 ve son olarak Steam 99 defa erişim problemi yaşadı. Böylece bu tür sorunların aslında hiç azımsanmayacak boyutta olduğu görüldü.

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