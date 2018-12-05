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En çok Instagram kullanan ülkeler açıklandı! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.12.2018 17:24 | Son Güncelleme

Almanya merkezli istatistik portalı Statista, Ekim 2018 itibariyle dünyanın en büyük Instagram kitlesine sahip olan ülkelerini belirledi. Buna göre, Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 45'i yani 37 milyon kişinin popüler fotoğraf paylaşım uygulaması kullandığı kaydedildi.

En çok Instagram kullanan ülkeler açıklandı! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Instagram 2018'de Avrupa'nın en hızlı büyüyen sosyal ağları arasında yerini aldı. Almanya merkezli istatistik portalı Statista tarafından yayınlan verilere göre, Ekim 2018 itibariyle dünyanın en büyük Instagram kitlesine sahip olan ülkeleri belirlendi.

Araştırmada, ABD fotoğraf paylaşım ve düzenleme uygulamasına erişen 121 milyon aylık aktif kullanıcıyla birinci sırada yer aldı. Onu 71 milyon aylık aktif kullanıcı ile Brezilya izledi. 64 milyon aktif kullanıcıya sahip Hindistan ise listede üçüncü oldu.

Instagram kullanımı ülkelere göre değişirken Türkiye'de, nüfusun yaklaşık yüzde 45'i popüler fotoğraf paylaşım uygulaması kullanıyor. Bu da 37 milyon kullanıcı anlamına geliyor...

Özellikle genç yetişkinler arasında en popüler sosyal ağlardan biri olan Instagram, 2018'de 1 milyar aylık aktif kullanıcı bildirmişti.

İşte Ekim 2018 itibariyle dünyanın en büyük Instagram kitlesine sahip olan ülkeleri:

1- ABD - 121 milyon kişi

2- Hindistan - 71 milyon kişi

3- Brezilya - 64 milyon kişi

4- Endonezya - 59 milyon kişi

5 - Türkiye - 37 milyon kişi

6- Rusya - 32 milyon kişi

7- Japonya - 25 milyon kişi

8- İran - 24 milyon kişi

9 - Birleşik Krallık - 23 milyon kişi

10- Meksika - 21.9 milyon kişi

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Anahtar Kelimeler:
instagram teknoloji Statista Almanya Türkiye

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