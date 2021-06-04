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En çok ortak noktası olan iki organ açıklandı: Beyin ve testisler

04.06.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan beyninin ilginç özellikleri uzmanları şaşırtmaya devam ediyor. Uluslararası bir araştırma ekibi, insan vücudunda en çok ortak noktası olan iki organın beyin ve testisler olduğunu keşfetti.

En çok ortak noktası olan iki organ açıklandı: Beyin ve testisler

Portekiz'deki Aveiro Üniversitesi ve Porto Üniversitesi'yle Birleşik Krallık'taki Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan beyni ve testisin rekor sayıda ortak protein barındırdığını ortaya çıkardı.

Royal Society Open Biology isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada vücudun farklı bölümlerinde üretilen proteinler analiz edildi ve benzerliklerinin ortaya çıkarılması için karşılaştırıldı.

REKOR SEVİYEDE

Bulgulara göre en büyük benzerlik, beyin ve testislerde görüldü. İki organ arasındaki ortak proteinlerin sayısı 13 bin 442 ile rekor seviyedeydi.

Ekip daha sonra bu ortak proteinlerin özelliklerine odaklandı ve çoğunun, dokuların ve iletişimin geliştirilmesinde rol oynadığını saptadı. Her iki organdaki proteinler de yüksek miktarda enerji tüketiyordu. Bu tüketim, beyinde düşünme süreci için, testislerde ise her gün milyonlarca sperm üretimi için gerekliydi.

Araştırmacılar ayrıca, iki organın ürettiği proteinler arasındaki benzerliklerin bir nedeni olabileceğine dikkat çekti.

Örneğin daha önceki araştırmalar, beyinde meydana gelen bozukluklarla cinsel işlev bozuklukları arasında ilişki olabileceği ortaya atılmıştı.

SPERM KALİTESİ VE ZEKA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hatta bazı uzmanlar, üretilen sperm kalitesi ve zekanın da bağlantılı olabileceğini öne sürmüştü. Öte yandan araştırmacılar bu iki organ arasındaki olası bağlantıları daha iyi anlamak için ileri araştırmalar gerektiğini söylüyor.

Araştırmada konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor: Bu, yeterince araştırılmamış bir konu. Söz konusu dokular arasındaki bağlantının açıklığa kavuşturulması gerekir. Böylece beyni ve testisleri etkileyen işlev bozukluklarının anlaşılması sağlanabilir.

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