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En çok şikayet cep telefonundan

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 14:35 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun: - "Tüketici Hakem Heyeti en çok cep telefonlarıyla ilgili şikayetler alıyor. Bu şikayetler, 'donma', 'şarj problemi', 'telefonun aniden kapanması', 'ses gidip, gelmesi', 'ölü piksel', 'hayalet ekran', 'ana kart problemi' gibi"

EDİRNE (AA) - Tüketicilerin en çok, akıllı cep telefonlarında yaşanan sorunlar nedeniyle Tüketici Hakem Heyetine başvurduğu bildirildi.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Ticaret Bakanlığınca 211 Tüketici Hakem Heyetinin yetkilendirildiğini söyledi.

Vatandaşların aldıkları ürünlerle ilgili şikayetleri heyete bildirebileceğini ifade eden Altun, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın bu yıl belirlemiş olduğu Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvuruların sınırı 8 bin 480 liradır. Bir tüketici herhangi bir firmayla uyuşmazlıkla karşı karşıya kaldığında belirlenen parasal değere kadar olan uyuşmazlıklarda hakem heyetlerine başvuracak. Tüketici bizden önce mahkemeye gittiğinde de mahkeme tekrar hakem heyetine yönlendiriyor. Uyuşmazlık bedeli 8 bin 480 liranın altındaysa bize gelmesi gerekiyor. Üstünde ise Asliye Hukuk ve Tüketici mahkemelerine gitmesi gerekiyor."

Tüketicilerin bilinçlendiğini ve her geçen yıl bu başvuruların arttığını dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Edirne Tüketici Hakem Heyetine 2018'de 2 bin 322 müracaatta bulunuldu, vatandaş şikayetini bildirdi. Tüketici Hakem Heyeti olarak bu müracaatları değerlendirdik ve bin 992 karar alındı. En çok şikayet edilen konu cep telefonu, ondan sonra ayakkabı, giyim ve diğer ürünler geliyor. Telefonla ilgili bu şikayetler, 'donma', 'şarj problemi', 'telefonun aniden kapanması', 'ses gidip, gelmesi', 'ölü piksel', 'hayalet ekran', 'ana kart problemi' gibi. Tüketici Hakem Heyeti şikayet alınan ürüne görsel olarak bakıyor ya da hakem heyeti bilirkişilere yönlendiriyor. Bilirkişilere arızalı cep telefonlarını veriyoruz, onlar inceler raporlarını verirler ve incelenen raporlara göre karar verilir."

Altun, geçen yıl şikayetler üzerine Tüketici Hakem Heyeti'nin yaptığı inceleme sonucu aldığı kararlardan yüzde 65'inin tüketici lehine, yüzde 35'inin ise satıcı lehine olduğunu kaydetti.

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cep telefonları şiyaketçi Ticaret Bakanlığı Tüketici

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