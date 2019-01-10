En çok şikayet cep telefonundan

EDİRNE (AA) - Tüketicilerin en çok, akıllı cep telefonlarında yaşanan sorunlar nedeniyle Tüketici Hakem Heyetine başvurduğu bildirildi.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Ticaret Bakanlığınca 211 Tüketici Hakem Heyetinin yetkilendirildiğini söyledi.

Vatandaşların aldıkları ürünlerle ilgili şikayetleri heyete bildirebileceğini ifade eden Altun, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın bu yıl belirlemiş olduğu Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvuruların sınırı 8 bin 480 liradır. Bir tüketici herhangi bir firmayla uyuşmazlıkla karşı karşıya kaldığında belirlenen parasal değere kadar olan uyuşmazlıklarda hakem heyetlerine başvuracak. Tüketici bizden önce mahkemeye gittiğinde de mahkeme tekrar hakem heyetine yönlendiriyor. Uyuşmazlık bedeli 8 bin 480 liranın altındaysa bize gelmesi gerekiyor. Üstünde ise Asliye Hukuk ve Tüketici mahkemelerine gitmesi gerekiyor."

Tüketicilerin bilinçlendiğini ve her geçen yıl bu başvuruların arttığını dile getiren Altun, şunları kaydetti: