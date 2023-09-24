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En etkili yöntem! Diş tartarı ve taşlarını anında temizliyor

24.09.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sık görülen ağız ve diş problemlerinden olan diş tartarı ve taşları için çözüm yolları aranıyor. Hoş olmayan görüntüye neden olan diş tartarı ve taşları zaman içerisinde kötü kokuya da yol açabiliyor. Evde deneyebileceğiniz en etkili diş temizleme yöntemleri ile inci gibi beyaz dişlere sahip olabilirsiniz.

En etkili yöntem! Diş tartarı ve taşlarını anında temizliyor

Hem görsel açıdan hem de rahat iletişim kurabilmek açısından büyük önem taşıyan ağız ve diş sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Diş üzerinde zaman içerisinde oluşan sararmalar, diş tartarı ve taşları kötü görünümlere yol açarak istenmeyen görüntüler ortaya çıkarabiliyor. İşte diş tartarı ve sararmalarından kolayca kurtulabileceğiniz en etkili yöntemler...

TARTAR OLUŞUMU NASIL ÖNLENİR?

Dişlerinizi günde iki kez en az iki dakika boyunca, kırk beş derecelik bir açıyla ve her bir dişin her bir tarafını tamamen fırçaladığınızdan emin olarak fırçalamanız gerekir. Bu yöntem gözden kaçırılmamalı veya atlanmamalıdır. Şekerli atıştırmalıklardan ve içeceklerden kaçınmak da önemlidir. Yiyeceklerdeki şeker sadece plağın dişleri kaplayan yapışkan bir film oluşturmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda şeker aynı zamanda mikrobiyal büyüme için gerekli bir bileşendir. Mikroorganizmalar bu şekerde bir besin kaynağına sahip olduklarında, hepsi yemeye ve üremeye başlar, bu da sadece ağız kokusuna yol açmaz, aynı zamanda enfeksiyona da neden olabilir.

diş temizliği

KARBONAT

Diş beyazlatma ve tartarla mücadele karışımı için, ıslak bir diş fırçasına biraz kabartma tozu dökün ve hem dişleri hem de diş etlerini iyice fırçalamayı deneyin. Durulamadan önce karbonatı en az on beş dakika açık bırakın.

KARBONAT

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke kullanmak tartarı kesebilen başka bir yöntemdir. Beyaz sirkeyi bir bardak ılık tuzlu suda karıştırarak başlayın. Bu solüsyon daha sonra günde bir kez gargara yapılarak dişler ve diş etleri arasındaki bölgede oluşan tartarın giderilmesine yardımcı olur. Karışım, iki yemek kaşığı beyaz sirkeden, çözünmüş tuz ile bir bardak ılık suya hazırlanmalıdır. Beyaz sirkenin asetik yapısı, bu yöntemin istenmeyen bakterileri öldürmede ve enfeksiyonu önlemede çok etkili olduğu anlamına gelir.

BEYAZ SİRKE

PORTAKAL KABUĞU

Portakal kabukları da tartardan kurtulmanın harika bir yoludur. Bir portakal kabuğunun içini alıp diş ve diş eti bölgeleri boyunca ovabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise kabuğun iç kısmındaki ezilmiş parçalardan macun yapılıp su ile karıştırılarak kullanılır. Bu macun daha sonra diş fırçası ile dişlere sürülebilir. Portakal kabuğunun C vitamini ve antimikrobiyal özellikleri, dişlerdeki mikrobiyal büyümeyi öldürmenin yanı sıra tartar ve plak üzerindeki tortuları keser.

portakal kabuğu

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